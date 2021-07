Weekend Bingewaatch : De Hungama 2 à 14 Phere, voici ce qu’il faut regarder sur OTT cette semaine

Films à diffuser sur OTT ce week-end

Les plates-formes OTT ajoutent une gamme passionnante de contenu pour les observateurs de frénésie avant le début du week-end. Toutes les principales plates-formes OTT arrivent avec de nouvelles versions. Alors que le film de retour de Shilpa Shettys, Hungama 2, arrive sur Hotstar, Netflix propose une anthologie romantique, “Feels Like Ishq”. Voici une liste de spectacles qui peuvent remplir votre week-end si vous n’avez pas l’intention de sortir.

Hungama 2 sur Disney Plus Hotstar

L’histoire qui ressemble à une suite de la comédie dramatique de 2003 Hungama est livrée avec un casting de stars composé de Paresh Rawal, le nouveau venu Meezan, Pranitha Subhash, Ashutosh Rana, Rajpal Yadav, Johny Lever. Il a été réalisé par Priyadarshan qui occupe le siège de directeur après 5 ans. La comédie de situation de sa bande-annonce semble être un triangle amoureux au centre de l’intrigue.

Hostel Daze saison 2 sur Prime Videos

La série télévisée est pour la génération Y, explore la vie d’un hosteller en Inde et leur lutte dans un style comique. Hostel Daze Season 2 met en vedette Adarsh ​​Gourav, Luv Vispute, Shubham Gaur, Nikhil Vijay, Ahsaas Channa et Ayushi Gupta dans les rôles principaux. La série est dirigée par Amir Musanna et Sangram Naaiksatam. La première saison a vu les freshers s’adapter à leur liberté retrouvée, la deuxième saison les verra transformer les seniors et les patrons.

Se sent comme Ishq sur Netflix

Une autre anthologie de Netflix tourne autour de six couples, six histoires de six réalisateurs à savoir Tahira Kashyap, Jaydeep Sarkar, Anand Tiwari, Ruchir Arun, Sachin Kundalkar. L’anthologie avec Rohit Saraf, Radhika Madan, Tanya Maniktala, Kajol Chug, Neeraj Madhav, Skand Thakur, Amol Parashar, Saba Azad et Simran Jehani.

14 Phere sur ZEE5

Autre vedette de Vikrant Massey, 14 Phere le verra à nouveau comme le marié idéal. Le film commence également Kriti Kharbanda. Le couple, senior et junior à l’université, décide d’utiliser de faux parents pour se marier deux fois dans leurs deux villes natales. S’ils réussissent dans leur plan, c’est tout ce dont parle la comédie romantique. Le film commence également avec Jameel Khan, Gauhar Khan, Manoj Bakshi, Vineet Kumar.

Chutzpah sur SonyLIV

L’émission mettant en vedette Varun Sharma, Elnaaz Norouzi, Manjot Singh, entre autres, est un révélateur du côté obscur des médias sociaux. Réalisé par Simarpreet Singh, Chutzpah a des histoires interconnectées mais distinctes. Le timing comique du duo de Fukrey Varun et Manjot est au point et semble être une excellente montre

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.