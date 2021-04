Weeknd NFT Collection, Arm Space Ads, Takashi Murakami rejoint la révolution

Le musicien Adel Tesfaye, mieux connu sous le nom de The Weeknd, devrait sortir son premier NFT via Nifty Gateway samedi. Il suit les traces d’autres musiciens tels que Kings of Leon, Grimes, Rico Nasty et Ja Rule qui reconnaissent la capacité des NFT à remettre le pouvoir (et les dollars) entre les mains des artistes.

Je suis ravi d’annoncer que ma première sortie NFT aura lieu samedi à 14h00 HNE sur @niftygateway. La collection comprendra de la nouvelle musique et des œuvres en édition limitée. J’ai développé l’illustration avec Strange Loop Studios pic.twitter.com/627BO4JekK – The Weeknd (@theweeknd) 31 mars 2021

Le drop consistera en un jeton unique en son genre contenant la piste audio d’une chanson qui ne sera disponible sur aucune autre plate-forme, et deux œuvres en édition limitée développées en collaboration avec Strange Loop Studios. La chanson symbolisée sera vendue aux enchères au plus offrant, tandis qu’un nombre illimité de chaque œuvre sera vendu à un prix fixe sur une période de temps définie.

Le chanteur de « Can’t Feel My Face » a déclaré à TechCrunch que les NFT perturbent l’industrie de la musique et font tomber les barrières entre les créateurs et leur public:

«J’ai toujours cherché des moyens d’innover pour les fans et de changer ce biz de la musique archaïque et voir les NFT permettant aux créateurs d’être vus et entendus plus que jamais à leurs conditions est profondément excitant. J’ai l’intention de contribuer à ce mouvement et je peux voir que très bientôt il sera intégré dans la mécanique de l’industrie musicale.

Un joueur de tennis vend de l’espace pour les bras

La joueuse de tennis croate Oleksandra Oliynykova est la dernière star du sport à entrer sur le marché du NFT. Mais contrairement à d’autres athlètes qui ont fait de brèves incursions dans l’industrie des arts visuels pour fabriquer leurs NFT, la jeune femme de 20 ans a augmenté les enchères en mettant aux enchères un NFT conférant à son propriétaire des droits à vie sur une zone d’espace de 15×8 cm sur son bras droit.

Six jours après sa mise aux enchères sur le marché NFT populaire OpenSea, la joueuse de tennis croate Oleksandra Oliynykova a vendu la propriété exclusive à vie d’une partie de son bras droit pour plus de 5000 $. https://t.co/eliYyoQ7bM – Sportico (@Sportico) 31 mars 2021

Oliynykova, qui occupe le 30e rang de la tournée mondiale de la Fédération internationale de tennis (ITF), a stipulé que le propriétaire de la NFT peut commander un tatouage sur l’espace à ses propres frais – ou simplement le laisser vide et espérer le vendre à un prix plus élevé après avoir joué. à Wimbledon ou à Roland Garros.

Le NFT s’est vendu à 5400 $. Cependant, la propriétaire ne pourra pas tatouer ce qu’elle veut sur son bras, la joueuse de tennis déclarant:

«Bien que je sois très libéral concernant l’image ou le contenu d’un tatouage, certaines restrictions s’appliquent. Premièrement, cela devrait être généralement normal, sans aucun extrémisme autorisé. Deuxièmement, comme je suis un athlète professionnel, il ne doit PAS contenir quoi que ce soit lié aux jeux de hasard, aux paris, etc.

Takashi Murakami s’épanouit en tant qu’artis NFT

L’artiste contemporain japonais acclamé Takashi Murakami est entré dans l’espace NFT après s’être inspiré de l’artiste numérique Beeple et de son récent succès de 69 millions de dollars dans le monde de l’art crypto.

L’artiste a annoncé sa plongée dans les NFT via un post Instagram le 31 mars, avec la sortie de 108 «Murakami Flowers» qui représentent des illustrations numériques 8 bits de fleurs, en collaboration avec l’autorité du jeu en ligne Yoshihisa Hashimoto.

Murakami a noté que son intérêt récent pour l’art numérique et le monde virtuel venait d’observer ses enfants jouer au jeu Nintendo Switch Animal Crossing avec leurs amis:

«Ils regardaient des feux d’artifice dans le jeu tout en discutant avec leurs camarades de classe, qu’ils ne pouvaient plus rencontrer en personne, via Zoom, en admirant à quel point c’était beau.

«J’ai vu la réalité des valeurs changeantes quand j’ai réalisé que ces enfants pouvaient discerner la beauté dans un monde virtuel.» il ajouta.

Le deuxième album pas du tout difficile d’Eulerbeats

Non seulement les artistes visuels sont en concurrence avec des robots IA pour les ventes de NFT, mais les musiciens doivent également rivaliser avec des algorithmes générés par ordinateur qui peuvent produire de la musique vendue sous forme de NFT.

Le projet de musique et d’arts basé à Ethereum, EulerBeats, a vendu 25 exemplaires de son deuxième album «Enigma», générant 3 millions de dollars lors d’une vente aux enchères sur OpenSea hier.

Le projet se composait de 25 LP composés de 27 pistes tokenisées sur OpenSea, avec les pistes générées de manière algorithmique soutenues par des visuels. Il s’agit de la deuxième sortie du projet après le lancement de leur premier album «Genesis». Les deux LP partagent une base mathématique commune, mais fournissent des structures de courbes artistiques, musicales et de liaison différentes.