Weezer annonce un concert en direct avec orchestre

Weezer célèbre la sortie de son dernier album, OK Human, avec une performance spéciale en direct avec un orchestre live le 16 avril.

Se déroulant au prestigieux Walt Disney Concert Hall de Los Angeles, OK Human Live présentera des morceaux de son dernier album ainsi que «certains des classiques». Se joignent à eux sur scène, le Los Angeles Philharmonic Orchestra et le Youth Orchestra de Los Angeles. Le concert se terminera par une période de questions-réponses de 30 minutes.

Afin de prendre en compte plusieurs fuseaux horaires, la performance sera retransmise en direct trois fois. La première représentation aura lieu à 18 h HP (2 h BST) le 16 avril, suivie de 18 h AEST (9 h BST) et de 18 h BST.

«Préparez-vous pour une nuit de streaming d’images (et de sons) dans votre tête», dit Weezer.

Les billets pour le spectacle coûtent 20,00 $ ou 14,50 £ chacun et peuvent être achetés ici.

Plus tôt cette année, Weezer a sorti l’album OK Human. Plébiscité par les fans et les critiques, l’album a atteint le Top 10 des palmarès des meilleurs albums rock et alternatifs de Billboard.

Dans un critique de l’album, NME a déclaré: «Musicalement, la décision de renoncer aux guitares électriques au profit d’une orchestration complète donne au disque une chaleur luxuriante qui ne se sent jamais guindée ou guindée. […] nous vivons peut-être dans un monde obsédé par la technologie, mais Weezer a livré un album intime, réfléchi et résolument humain.

Après la sortie de l’album en janvier, Weezer a annoncé son nouvel engagement ambitieux: créer quatre disques inspirés par d’autres artistes. En février, ils ont révélé que l’un des albums sur lesquels ils travaillaient était inspiré d’eux-mêmes. Le guitariste et claviériste du groupe, Brian Bell, a commenté: «Weezer est l’un d’entre eux. Et je ne plaisante pas… Un album de Weezer inspiré de Weezer. Nous nous référons parfois à «Island In The Sun» comme un son, comme une chose. »

Les deux autres albums sont inspirés de la musique de Elliot Smith et Franz Ferdinand, alors que l’inspiration pour le quatrième n’a pas encore été annoncée.

Écoutez le meilleur de Weezer sur Apple Music et Spotify.