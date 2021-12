Weibo entre en bourse à Hong Kong pour 340 millions d’euros

03/12/2021 à 06:17 CET

La société de technologie chinoise Weibo, qui exploite l’équivalent chinois du populaire réseau de « microblogging » Twitter – censuré dans le pays -, cherche à obtenir environ 385 millions de dollars (soit 341 millions d’euros) avec un IPO secondaire à Hong Kong, où il fera ses débuts le 8.

Dans un communiqué envoyé hier soir à la bourse de Hong Kong, Weibo note qu’il proposera environ 11 millions d’actions au prix de 272,8 dollars de Hong Kong (35 dollars, 31 euros) l’unité. 45 % des recettes seront utilisées pour développer la base d’utilisateurs et « améliorer l’écosystème du contenu » ; 25 % à la recherche et au développement (R&D) pour « améliorer l’expérience utilisateur et les capacités de monétisation » ; 20% aux alliances, investissements et acquisitions, et les 10% restants au fonds de roulement.

Weibo a été fondée en 2009 par l’entreprise technologique chinoise Sina, et quatre ans plus tard, elle a reçu un investissement important du géant du commerce électronique Alibaba, qui continue d’être son « client principal et un partenaire stratégique important », reconnaît l’entreprise elle-même dans son plaquette investisseurs. En 2014, l’entreprise s’est lancée dans sac à New York dans une opération qui lui a rapporté environ 285 millions de dollars, et actuellement sa valeur de marché s’élève à un peu moins de 7,9 milliards de dollars, bien qu’au début de 2018 atteint plus de 31 000 millions.

Face aux tensions entre la Chine et les Etats-Unis et la tutelle croissante de Pékin dans le secteur, plusieurs entreprises technologiques chinoises comme Baidu ou Trip.com ont cherché des introductions en bourse à Hong Kong. Le dernier exemple en date est le « Uber chinois », Didi, qui a fait ses débuts à Wall Street en juin et a déjà annoncé qu’il se retirerait de New York pour proposer des actions sur le marché de l’ancienne colonie britannique après des mois de tensions avec les autorités. Chinois.