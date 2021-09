Weibo interdit un compte de fan à cause du soutien «irrationnel» du membre du BTS Jimin

La semaine dernière, le Parti communiste chinois a annoncé une répression radicale des comportements et des opinions politiques des artistes. Weibo, l’une des plateformes de médias sociaux les plus populaires de Chine, aurait poussé la répression encore plus loin en interdisant toutes sortes de comptes K-pop – y compris une suspension de deux mois pour un profil établi et exploité par les fans du membre BTS Jimin.

En dévoilant leur répression manifestement de grande envergure contre les artistes et autres personnalités des médias, les responsables du PCC ont spécifiquement visé les « opinions politiques incorrectes » et les comportements « efféminés » – sans toutefois dévoiler les nuances de la politique. Il convient de noter à cet égard qu’Apple Music a rendu les morceaux de Zara Larsson indisponibles pour les utilisateurs en Chine l’année dernière, après que le chanteur ait critiqué le gouvernement du pays de 1,4 milliard de résidents, tandis que février 2021 a vu le PCC interdire Clubhouse en raison de la présence sur la plate-forme. de conversations non censurées.

Plus récemment, cependant, la croisade du gouvernement chinois contre la liberté d’expression l’a contraint à cibler les utilisateurs des médias sociaux et les comptes de fans plutôt que les personnalités et les applications elles-mêmes.

Comme mentionné, les supérieurs de Weibo (NASDAQ: WB) se sont conformés à l’ordonnance du gouvernement en suspendant de 60 jours un compte de fan, Jimin Bar, géré par les purs et durs de BTS ARMY (et en particulier les partisans de Jimin, comme le nom du groupe l’indique ).

Jimin, 25 ans – qui a près de deux ans de plus que Jungkook, le plus jeune membre du groupe de sept musiciens – devrait célébrer son 26e anniversaire le mercredi 13 octobre. Et pour commémorer l’occasion, Jimin Bar a collaboré avec la compagnie aérienne sud-coréenne Jeju Air pour décorer un avion avec la photo de Jimin, selon AllKPop et des images de l’avion accrocheur, qui affichera le design coloré jusqu’à la fin novembre.

Ce que de nombreux passionnés de K-pop ont applaudi comme un hommage valable à Jimin a frappé la mauvaise note avec le PCC, cependant, pour Weibo est rapidement entré en action, a supprimé les publications du compte de fans concernant l’avion et a mis le profil correspondant sur la glace pendant deux mois. , comme mentionné. Dans un communiqué, l’équipe de l’application de médias sociaux a souligné : “Une fois qu’un acte de soutien à une célébrité est déterminé comme étant irrationnel, nous le traiterons sérieusement.”

“Depuis [the] L’Administration chinoise du cyberespace a annoncé des « mesures supplémentaires pour nettoyer le chaos des fandoms ». AllKPop.

« Des internautes nous ont signalé qu’en avril, un compte avait lancé un événement de financement participatif pour un « avion personnalisé » sur d’autres plateformes, ce qui enfreignait les règles. Récemment, ils ont publié les résultats de l’événement sur Weibo. Le contenu du message comprenait des éléments d’induction et de comparaison, ce qui est un problème grave. Nous avons immédiatement interdit la publication du compte JIMIN_JMC (également connu sous le nom de Jimin Bar) pendant 60 jours et supprimé les publications Weibo associées », poursuit le message global.

« Weibo est strictement contre le soutien irrationnel des célébrités et est prêt à prendre des mesures sérieuses », conclut le texte. « À l’avenir, nous continuerons de faire des annonces périodiques sur les mesures prises. Nous devons tous travailler dur ensemble pour nettoyer les fandoms ; nos utilisateurs sont invités à nous donner des conseils et des commentaires à ce sujet.

Le New York Times a rapporté que Weibo a également pénalisé “21 autres comptes de fans de K-pop”, y compris ceux qui soutiennent Blackpink et EXO, pour des violations similaires et avec une suspension relativement laxiste d’un mois. Le dévouement des adeptes de K-pop – et en particulier des membres de BTS ARMY – est incontestable, et par conséquent, il sera intéressant de surveiller l’impact de cette action et d’autres contre les initiatives des fans à l’avenir.