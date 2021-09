Weibo suspend 21 comptes de fans de K-pop pour “comportement irrationnel de chasse aux étoiles”

Le célèbre Zhao Wei apparaît à peine sur internet : pourquoi ? 2:33

Londres (CNN Business) – Les fans de K-pop sont la dernière victime de la répression chinoise contre la culture des célébrités.

Weibo, la version chinoise fortement censurée de Twitter, a annoncé dimanche avoir suspendu 21 comptes de fans dédiés à divers artistes K-pop en raison d’un “comportement irrationnel de chasse aux stars”.

Les comptes, qui ont été suspendus pendant 30 jours, sont dédiés aux membres d’artistes sud-coréens populaires, notamment BTS, Blackpink, EXO et IU. Les interdictions temporaires interviennent après la suspension d’un compte de fan dédié à l’artiste BTS Jimin.

Un avis sur le compte du fan club de Jimin indique: “Le compte est temporairement interdit de publication en raison d’une violation des règlements de la communauté Weibo.” Weibo a ajouté que certains articles de blog ont également été supprimés.

Weibo a déclaré qu’il “s’oppose fermement à un tel comportement irrationnel de chasse aux étoiles et le prendra au sérieux”, et promet de “promouvoir des activités rationnelles de chasse aux étoiles et de réguler l’ordre communautaire”.

Les lois chinoises contre les entreprises technologiques

Ces dernières semaines, l’industrie du divertissement en général est tombée dans la ligne de mire du Parti communiste au pouvoir, alors que la répression du président Xi Jinping contre les entreprises privées s’est étendue au-delà de ses objectifs initiaux dans le secteur de la technologie.

Zhao Wei, l’une des actrices les plus en vue de Chine, a vu sa présence largement effacée d’Internet du pays du jour au lendemain. Sa page de fans Weibo a été fermée. Les films et émissions de télévision dans lesquels il a joué, certains datant de deux décennies, ont été supprimés des plateformes de streaming, et son nom a également été supprimé des listes de distribution.

Alors que le gouvernement a déjà ciblé individuellement des célébrités chinoises, la récente répression est plus large et plus sévère, et leur présence a pour la plupart été effacée de l’Internet du pays.

Les autorités ont également ciblé la culture des fans de célébrités populaire auprès de la jeunesse chinoise. L’Administration chinoise du cyberespace (CAC) a récemment annoncé 10 mesures pour “nettoyer” ce qu’elle a appelé le “chaos” des fan clubs de célébrités, notamment une interdiction de toute tentative de classement des célébrités en fonction de leur popularité et de leur popularité. et les comptes du fan club. Un jour plus tôt, la plate-forme vidéo populaire iQiyi a annulé tous les spectacles d’idols, les qualifiant de “malsains”.

Sur les réseaux sociaux chinois, certains commentaires ont déclaré que la répression rappelait la Révolution culturelle, une décennie de bouleversements politiques et sociaux entre 1966 et 1976 au cours de laquelle les arts et la culture se limitaient à promouvoir la propagande partisane.

Le Parti communiste, qui considère la culture populaire comme un champ de bataille idéologique clé, a longtemps tenu l’industrie du divertissement à distance avec une censure stricte. Mais cela a également encouragé leur croissance, en soutenant des films et des émissions nationaux visant à aider le public chinois à être attiré par Hollywood et d’autres productions étrangères.

Sous Xi Jinping, le parti est devenu de plus en plus obsédé par le contrôle idéologique et culturel. L’éblouissement de la célébrité et la frénésie des groupes de fans sont de plus en plus perçus comme une influence dangereuse et pernicieuse, en particulier sur la jeunesse du pays.

Le bureau de Pékin de CNN a contribué à cet article.