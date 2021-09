Weibo suspend 22 comptes fandom K-pop en Chine

in

Un groupe de fans de K-pop en Chine est devenu la dernière victime d’une répression contre la culture des célébrités. Le réseau social chinois Sina Weibo a suspendu 22 comptes de fans pour ce qu’il a appelé “un comportement irrationnel de chasse aux étoiles”.Inclure les fans du groupe pop coréen BTS qui ont collecté des fonds sur la plateforme pour personnaliser un avion pour le 26e anniversaire du chanteur Park Ji-Min. Weibo a accusé un compte de fan de “collecte de fonds illégale”. Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle “s’oppose fermement à un tel comportement irrationnel de chasse aux étoiles et le prendra au sérieux”.

Il a également promis de “purifier” les discussions en ligne et de “réguler l’ordre de la communauté” sur sa plateforme.. La publication du compte de BTS a été suspendue pendant 60 jours. D’autres comptes soutenant les groupes K-pop Blackpink, GOT7 et EXO, qui ont des membres chinois, ont reçu des sanctions de 30 jours. Cette décision intervient au milieu d’une répression culturelle plus large contre l’industrie du divertissement en Chine.