Weird West de Devolver Digital reporté au 31 mars

Devolver Digital et le développeur WolfEye Studios ont annoncé (merci RPG Site) cet hybride action RPG/sim immersif Ouest étrange serait reporté au 31 mars pour le rendre plus immersif et étrange, poussant le jeu deux mois après sa date de sortie initiale de janvier.

Composé de vétérans d’exemples de simulation immersive comme Dishonored et Prey, WolfEye Studios visait à créer un jeu avec un cadre occidental mélangé à des éléments surnaturels plus étranges dans le moule de quelque chose comme Diablo rencontre Fallout. Le directeur créatif Raf Colantonio a expliqué le raisonnement derrière le retard :

Weird West est un mélange d’une profondeur impressionnante de RPG d’action et d’éléments de simulation immersifs basés sur l’expérience de l’équipe WolfEye avec Dishonored et Prey. Les premiers retours sont fantastiques mais, comme c’est le cas pour toute simulation immersive, de nombreuses variables peuvent avoir des conséquences inattendues. Plus de temps est nécessaire pour offrir une expérience que la communauté attend de WolfEye et Devolver. L’équipe comprend que cela pourrait être une déception pour les gens, mais veut s’assurer que le jeu sur lequel ils ont travaillé pendant des années est lancé dans la meilleure forme possible.

Annoncé en 2020 lors d’un Devolver Direct, Weird West a vanté son équipe composée de développeurs d’Arkane Studios. Puis, en octobre, la date de sortie a été fixée à janvier, bien qu’évidemment, WolfEye ait maintenant l’impression qu’il a besoin de plus de temps pour fournir le meilleur jeu possible. Espérons que cela vaudra la peine d’attendre quand il frappera.

Weird West sera disponible le 31 mars 2022 sur PS4, Xbox One et PC.