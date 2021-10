Weird West est bouclé pour sortir le 11 janvier

Le premier d’une collection de nouvelles bandes-annonces pour Ouest étrange, le nouveau RPG d’action / simulation immersive du développeur Wolfeye Studios et publié par les honnêtes gens de Devolver Digital, est tombé. Cette vidéo présente un nouveau regard sur le gameplay et une annonce d’une date de sortie le 11 janvier. Le jeu arrivera sur PS4, Xbox One et PC.

La bande-annonce, qui présente des commentaires en voix off par le directeur créatif, Raphael Colantonio, donne un aperçu rapide du début de l’histoire de Bounty Hunter Jane Bell. Jane est l’un des cinq protagonistes jouables dans Weird West, et c’est votre travail en tant que joueur de découvrir qui a kidnappé votre mari et assassiné votre fils.

Pour voir ce contenu, veuillez activer les cookies de ciblage. Gérer les paramètres des cookies

Dans la bande-annonce, Ralphael explique que l’un des principaux objectifs de Weird West est « que tout ce qui semble interactif soit réellement interactif ». La bande-annonce montre ensuite le joueur lançant des bouteilles pour distraire les ennemis, fouiller dans des conteneurs et des corps à la recherche de butin, déplacer des corps et allumer et éteindre des incendies. Nous obtenons également un moment cool où Jane saute d’un rebord uniquement pour éliminer les ennemis au ralenti, comme un Dead Eye dans Red Dead Redemption.

La bande-annonce nous montre également une multitude d’éléments RPG pour compléter toute l’action. Le premier étant l’écran des capacités d’un autre personnage, où il apparaît que vous pouvez améliorer et modifier leurs compétences uniques. Nous voyons également la carte du monde, où vous pouvez parcourir de vastes distances vers des endroits à la fois familiers et mystérieux.

Weird West vient de WolfEye Studios, la nouvelle équipe du co-fondateur d’Arkane Raphael Colantonio.

Vous pouvez pré-commander le jeu dès maintenant sur Steam, et ceux qui le feront recevront un cheval dans le jeu appelé Calamity en tant que petit bonus. des sacs pour ranger des objets et du matériel pour vous aider au début de votre aventure.