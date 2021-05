Actualités Bitcoin

Wells Fargo dévoile une nouvelle stratégie de cryptographie pour les clients qualifiés

Wells Fargo pourrait devenir la dernière société bancaire à adopter les crypto-monnaies. La banque devrait lancer sa nouvelle stratégie d’investissement dans les crypto-monnaies à la mi-juin, selon Business Insider.

De Crypto Cynic à Believer

La stratégie verrait les investisseurs qualifiés obtenir une certaine forme d’exposition au Bitcoin, comme l’a déclaré Darrell Cronk, président de l’institut d’investissement de la banque.

Cronk a déclaré que la banque considérait la crypto comme un actif investissable viable et que l’espace de la crypto-monnaie avait connu une évolution et une maturation de son développement.

Il a noté que le marché des actifs numériques évolue toujours rapidement et nécessite une diligence raisonnable pour être considéré comme un investissement alternatif et non comme une allocation stratégique.

Cette décision de Wells Fargo intervient quelques mois après que la banque a publié un rapport sur Bitcoin et d’autres crypto-monnaies. Le rapport a présenté le marché de la cryptographie sous un jour positif comme un marché qui a un avenir potentiel pour des investissements plus larges, mais qui a toujours mis en garde contre les dangers de celui-ci.

Cronk a déclaré que la banque travaillait sur les produits depuis des mois et ne consacrait que la cryptographie en tant qu’allocation stratégique pour diversifier les avoirs du portefeuille d’investisseurs qualifiés. Cronk a dit,

«Pour les investisseurs qui se qualifient et qui ont un intérêt, il y a un bon travail académique et de gestion financière qui suggère que cela peut être un bon diversificateur pour les avoirs en portefeuille.»

Pendant si longtemps, Wells Fargo a traqué des clients et fermé leurs comptes pour échanger des Bitcoins. La banque a même empêché les clients d’utiliser ses cartes de crédit pour acheter de la crypto-monnaie.

Les banques de Wall Street font des mouvements cryptographiques

Wells Fargo a maintenant rejoint le nombre croissant de grandes banques américaines qui ont sauté dans le train crypto. Des banques comme Goldman Sachs et JPMorgan Chase & Co. chercheraient à offrir à leurs clients des services liés au Bitcoin.

La grande banque américaine JPMorgan devrait introduire un fonds Bitcoin plus tard cette année en raison de la forte demande des clients.

Plus tôt ce mois-ci, Goldman Sachs a annoncé avoir formé une équipe de trading dédiée aux crypto-monnaies après avoir relancé son bureau de crypto.

Depuis son premier lancement en mars, le crypto desk achète et vend des contrats à terme Bitcoin sur CME Group et des contrats à terme non livrables.

Morgan Stanley, la première banque américaine à offrir à ses clients de gestion de patrimoine un accès aux fonds Bitcoin, prévoit également de lancer jusqu’à trois fonds Bitcoin à l’avenir, selon CNBC.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.