Wells Fargo et HSBC utiliseront la blockchain pour régler les transactions sur le Forex

Pour Hannah Perez Les deux énormes sociétés de services financiers ont signé un accord pour tirer parti d’une plate-forme Blockchain commune pour traiter les paiements.

Deux géants de Wall Street commenceront à tirer parti de la technologie Blockchain pour les transactions Forex (FX), également connues sous le nom de marché des devises ou marché des changes.

Les banques réputées Wells Fargo et HSBC ont annoncé lundi un accord pour utiliser une plate-forme de blockchain partagée. pour la compensation et le règlement des opérations du marché des changes appariées. Le produit basé sur une technologie distribuée permettra aux entités de traiter des transactions en dollars américains, en dollars canadiens, en livres sterling et en euros.

Wells Fargo et HSBC tirent parti de la blockchain

Selon les institutions financières, le produit cherche à utiliser les avantages de la technologie derrière les crypto-monnaies, comme la transparence en temps réel. « En utilisant la technologie Blockchain, cette solution offre à chaque banque une transparence continue en temps réel du statut de règlement des transactions de change correspondantes dans les devises applicables », lit-on dans un communiqué officiel.

Mark Jones, co-directeur de Macro, Wells Fargo Corporate & Investment Bank, a souligné à cet égard que l’accord « sera la première étape pour de nombreux utilisateurs de technologies de transformation dans notre industrie dans les années à venir ». Jones a ajouté dans la déclaration :

Nous sommes heureux d’annoncer que nous utiliserons pour la première fois la technologie Blockchain dans le processus de règlement des paiements transfrontaliers. Nous sommes très heureux de collaborer avec HSBC sur un projet qui place les deux organisations à la pointe de l’innovation.

Le système de règlement basé sur Blockchain des banques utilise la technologie propriétaire HSBC basée sur la technologie de grand livre distribué CORE, inspirée de la blockchain Baton Systems, selon le communiqué.

Les géants de Wall Street à la pointe de la crypto

Le produit optimisera également les opportunités de compensation des règlements par paiement contre paiement (PvP) entre Wells Fargo et HSBC ; ce qui à son tour permettra de réduire la vitesse et d’améliorer l’efficacité des opérations. Selon le communiqué, l’offre est basée sur la plateforme FX Everywhere de HSBC, qui a réglé plus de trois millions de transactions interbancaires d’une valeur de plus de 2,5 billions de dollars depuis le début de ses activités en 2018.

Les banques ont ajouté qu’elles avaient un plan élaboré pour incorporer d’autres devises à l’avenir. Ils espèrent également inclure un fournisseur central d’infrastructure des marchés financiers (FMI) pour gérer le livre de règles de la plate-forme ; même si cette expansion dépendra des résultats de l’accord. Commentant l’annonce, Mark Williamson, cadre de la division Forex de HSBC, a déclaré :

Alors que les services financiers continuent de numériser les paiements et le magasin de titres sur la Blockchain, nous sommes ravis de travailler avec Wells Fargo pour adopter cette importante dorsale numérique transfrontalière pour la confirmation et le règlement des transactions en devises.

La nouvelle arrive à un moment où un grand nombre de banques de Wall Street plongent dans l’espace de la monnaie numérique. Plus tôt ce mois-ci, un rapport a révélé qu’au moins une douzaine de grandes banques aux États-Unis, dont Goldman Sachs, exploraient l’utilisation de Bitcoin comme garantie pour les prêts en espèces.

Pendant ce temps, des banques comme JPMorgan, Wells Fargo et Morgan Stanley offrent déjà à leurs clients les plus riches une exposition au Bitcoin.

Article de Hannah Estefanía Pérez / Bitcoin quotidien

Image de Unsplash