Wells Fargo et JPMorgan lancent des fonds Bitcoin passifs pour leurs clients fortunés

in

Pour Hannah Perez

Wells Fargo et JPMorgan ont tous deux enregistré des fonds Bitcoin passifs auprès du principal régulateur financier des États-Unis cette semaine.

***

Cette année, les plus grandes banques d’investissement des États-Unis ont mené de multiples efforts pour commencer à offrir à leurs clients une exposition aux crypto-monnaies.

Wells Fargo et JPMorgan Chase sont désormais les derniers à annoncer des mouvements dans cette direction. Comme l’a rapporté CoinDesk, cette semaine, les deux géants bancaires ont introduit, dans le cadre d’initiatives distinctes, des enregistrements de fonds Bitcoin privés auprès des régulateurs américains.

Selon des documents publics de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, le nouveau produit de Wells Fargo est produit en partenariat avec NYDIG et FS Investments ; le duo a travaillé en partenariat sur d’autres fonds Bitcoin dans le passé.

Le nouveau véhicule d’investissement crypto de Wells Fargo, appelé FS NYDIG Bitcoin Fund I, LP, est un fonds Bitcoin passif, selon une source proche du dossier. Wells Fargo obtient une partie des ventes par l’intermédiaire de deux filiales. En date de ce jeudi, le fonds n’a pas encore enregistré de ventes, selon le rapport.

Wells Fargo et JPMorgan plongent dans la crypto

La nouvelle du nouveau fonds d’investissement Bitcoin de Wells Fargo intervient quelques semaines seulement après qu’un rapport de Business Insider a révélé que les clients de la gestion de patrimoine de cette banque peuvent désormais s’exposer au Bitcoin et à d’autres crypto-monnaies.

À ce moment-là, un porte-parole de l’entreprise a avancé l’information ; Bien qu’il n’ait pas précisé par quel produit ou instrument financier les clients de Wells Fargo peuvent accéder aux crypto-monnaies. Il convient de noter que la branche d’investissement et de gestion de patrimoine de Wells Fargo est l’un des plus grands gestionnaires de patrimoine aux États-Unis, avec près de 2 000 milliards de dollars d’actifs sous sa supervision.

L’annonce a également coïncidé avec l’enregistrement d’un autre fonds Bitcoin passif par la banque d’investissement réputée JPMorgan Chase. Comme CoinDesk examiné, JPMorgan a déposé jeudi auprès de la SEC les dossiers d’un véhicule d’investissement également créé en partenariat avec NYDIG., la société de technologie et de services financiers dédiée au Bitcoin.

Deux sources bien informées avaient avancé plus tôt ce mois-ci au sujet du lancement du fonds Bitcoin de JPMorgan pour ses clients de banque privée. Le fonds se présentera aux clients comme le « véhicule d’investissement bitcoin le plus sûr et le moins cher disponible sur les marchés privés ».

Aucune des banques n’a répondu aux demandes d’interview du média susmentionné, ni n’a fait d’annonce officielle au moment de la publication.

Lecture recommandée

Sources : CoinDesk, CoinDesk, archives

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash