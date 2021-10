Wells Fargo et SoftBank participent au cycle de financement M de la société d’analyse cryptographique Elliptic

Annonces

Wells Fargo et SoftBank participent au tour de table de 60 millions de dollars de la société d’analyse cryptographique Elliptic

AnTy11 octobre 2021

Elliptic, une société d’analyse de crypto-monnaie, a annoncé lundi avoir levé 60 millions de dollars lors d’un tour de table de série C dirigé par Evolution Equity Partners.

Parmi les autres investisseurs figuraient SoftBank Vision Fund 2, Wells Fargo Strategic Capital, AlbionVC, le groupe japonais SBI, Octopus Ventures, SignalFire et Paladin Capital Group, ainsi que le plus grand gestionnaire d’actifs numériques, la société mère de Grayscale, Digital Currency Group.

Le fondateur d’Evolution Equity Partners, Richard Seewald, rejoindra le conseil d’administration d’Elliptic, fondée en 2013.

La société basée à Londres qui aide à suivre les transactions sur la blockchain avait levé 100 millions de dollars il y a quatre mois à peine pour une valorisation de 4,2 milliards de dollars.

Le nouveau capital sera utilisé pour investir dans un réseau et une équipe mondiaux ainsi que pour poursuivre la recherche et le développement, a déclaré la société.

Outre les sociétés de cryptographie, les clients d’Elliptic comprennent des agences gouvernementales ainsi que des sociétés financières traditionnelles et des fintech.

« Cette levée de fonds est une approbation de l’opportunité des crypto-actifs dans le secteur financier », a déclaré le PDG Simone Maini.

Alors que l’industrie de la crypto-monnaie fait l’objet d’un examen réglementaire et, par conséquent, que les entreprises s’efforcent de se conformer aux lois anti-blanchiment d’argent (AML), les sociétés d’analyse de blockchain gagnent du terrain.

Le mois dernier, le géant des paiements Mastercard a signé un accord pour acheter CipherTrace pour un montant non divulgué. Avant cela, en mars, Chainalysis a levé 100 millions de dollars dans un tour de série D à une valorisation de 2 milliards de dollars.

« La nature unique de la crypto en tant que classe d’actifs en cours de maturation signifie qu’il existe un besoin croissant d’outils de conformité et de surveillance des transactions de niveau entreprise », a déclaré Neil Cunha-Gomes, investisseur pour SoftBank Investment Advisers.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.