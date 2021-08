Wells Fargo Files pour lancer un fonds Bitcoin ⋆ Crypto new media

Quelques mois après avoir essayé l’idée de se lancer dans le mouvement de la crypto-monnaie, Wells Fargo a déposé des documents auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour lancer un fonds Bitcoin désigné.

Selon le dossier déposé auprès de la Commission, l’institution financière américaine s’est associée à FS Investments et à New York Digital Investment Group (NYDIG) pour cette initiative. Le nom du produit sera FS NYDIG Bitcoin Fund I, LP. Alors que les spéculations précédentes indiquaient que Wells Fargo pourrait suivre la voie de JPMorgan, c’est-à-dire lancer un fonds géré activement, il semble que celui déposé auprès de la SEC serait désormais passif. En mai de cette année, le président de la banque, Darrell Cronk, a donné une interview suggérant que l’institution pourrait être le prochain mastodonte de Wall Street à se pencher sur l’industrie des actifs numériques. À l’époque, cependant, Cronk n’a pas fourni plus de détails sur le nouveau produit potentiel, en plus de dire qu’il en était aux dernières étapes de développement. Le dépôt de Wells Fargo auprès de la SEC confirme le taux d’adoption croissant des organisations bancaires américaines. En soulignant une demande croissante des clients institutionnels, de nombreux autres ont déjà mené la charge. L’ancien critique franc, Goldman Sachs, a réactivé son bureau de trading crypto et a même déposé un ETF Bitcoin. BNY Mellon a permis à ses clients d’offrir des services de garde d’actifs numériques, qui ont été imités plus tard par d’autres banques. Morgan Stanley a permis à ses clients d’accéder au BTC via trois fonds et a également demandé à recevoir une exposition au bitcoin pour une douzaine de ses propres fonds. OFFRE SPÉCIALE (Sponsorisé)

