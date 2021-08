Actualités Bitcoin

Wells Fargo, JPMorgan et Neuberger Berman vont de l’avant avec leurs plans Bitcoin

La banque d’investissement Wells Fargo lance maintenant un fonds bitcoin privé et s’est enregistré pour le même auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, devenant ainsi le dernier investisseur traditionnel à offrir à ses clients les plus riches une exposition indirecte à la crypto-monnaie.

NYDIG et FS Investments s’associent à la société pour proposer le fonds Bitcoin, selon les documents réglementaires.

Le nouveau fonds, FS NYDIG Bitcoin Fund I, LP, est un fonds passif qui n’a encore enregistré aucune vente.

Le concurrent JPMorgan a également déposé jeudi une demande de fonds bitcoin passif auprès des régulateurs américains. Cela a également été en partenariat avec NYDIG.

Un autre géant, Neuberger Berman, a donné le feu vert à son fonds de matières premières de 164 millions de dollars pour investir jusqu’à 5% de ses actifs dans des contrats à terme et des fonds Bitcoin, a déclaré cette semaine le gestionnaire d’actifs de 400 milliards de dollars.

“En vigueur immédiatement”, le Commodity Strategy Fund peut investir dans les contrats à terme Bitcoin et les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin du Canada, indique le dossier réglementaire. Initialement, lorsqu’il a obtenu le feu vert pour l’exposition à la cryptographie via des produits dérivés le 11 août, il incluait également Ether, mais le dépôt de vendredi “remplace” l’original pour n’être que Bitcoin.

