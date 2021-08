Wells Fargo va à la SEC, demande l’autorisation d’un nouveau fonds Bitcoin | Invezz

in

Wells Fargo, le géant bancaire multinational basé aux États-Unis, a eu l’idée d’enregistrer un fonds Bitcoin. Cependant, vous devez d’abord obtenir l’approbation de la SEC pour le faire.

Le dossier de la banque auprès de la Commission a révélé que l’institution financière s’était associée à deux autres entités : le New York Digital Investment Group (NYDIG) et FS Investments. Sa proposition est de nommer le produit “FS NYDIG Bitcoin Fund I, LP”.

Vous cherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Bien sûr, tous les détails du fonds potentiel ne sont pas encore connus, ce qui a suscité à l’origine de nombreuses spéculations selon lesquelles le fonds prévu pourrait être géré activement, à l’instar de l’approche de JPMorgan. Cependant, la présentation semble indiquer que le fonds qui vient d’être présenté serait, après tout, passif.

L’adoption de la crypto-monnaie se développe parmi les institutions bancaires américaines

Début 2021, Darrel Cronk, président actif de Wells Fargo, a suggéré que l’institution pourrait devenir le prochain géant de Wall Street à se tourner vers l’industrie de la cryptographie. Plusieurs autres banques le faisant déjà, les autres étaient sûres de continuer à fournir des services similaires et de ne pas être laissées pour compte.

Cela était particulièrement important compte tenu de l’augmentation de la demande institutionnelle, car l’un après l’autre, les investisseurs institutionnels ont commencé à s’impliquer de plus en plus.

Cependant, il convient de noter que Cronk n’a pas fourni beaucoup de détails à l’époque, et n’a certainement pas précisé en quoi consisterait le nouveau produit potentiel. Il a juste dit que c’était dans les derniers stades de développement.

C’était en mai 2021 et depuis lors, le développement est terminé et le produit est maintenant prêt à être lancé. La seule chose qui manque, c’est le feu vert de la SEC américaine, qui a été demandé maintenant.

Du côté positif, la présentation de Wells Fargo confirme vraiment que le taux d’adoption de l’industrie de la cryptographie monte en flèche, surtout en ce qui concerne les banques et les institutions financières américaines. JPMorgan est un exemple évident, mais c’est aussi Goldman. Sachs, qui était l’un des critiques les plus sévères de l’industrie de la cryptographie. Maintenant, vous avez une application Bitcoin ETF avec la SEC.

Morgan Stanley a également permis à ses clients d’accéder à Bitcoin (BTC / USD), tandis que BNY Mellon a permis des services d’entiercement pour ses clients. Et bien qu’il ne s’agisse pas d’une entreprise de Wall Street, PayPal est toujours un excellent exemple de la façon dont une entreprise crypto-sceptique peut essayer de donner une chance à la crypto et l’embrasser pleinement après avoir vu la demande, les avantages et le potentiel de profit. .

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent