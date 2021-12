WellSaid et Five9 font ressembler les bots à des humains au téléphone

L’ingénieur WellSaid Rhyan Johnson veille à la formation d’un avatar vocal virtuel. (WellSaid Labs)

Plus tôt cette année, WellSaid Labs, basé à Seattle, a aidé à créer un disque jockey d’IA avec une voix qui sonne comme celle d’un DJ en chair et en os. Désormais, les robots vocaux réalistes de WellSaid pourraient arriver dans une ligne de service client près de chez vous.

La société californienne Five9 a annoncé qu’elle intégrerait la technologie de synthèse vocale de WellSaid dans son menu Virtual Voiceover de voix synthétiques adaptées aux centres de contact en libre-service. Les nouvelles fonctionnalités seront fournies aux utilisateurs de la plate-forme Five9 Inference Studio 7 sans frais supplémentaires, avec une large disponibilité prévue au début de 2022.

WellSaid Labs, une startup de trois ans hébergée dans l’incubateur AI2 de l’Allen Institute for Artificial Intelligence, tire parti de l’intelligence artificielle pour produire des voix synthétiques au son naturel comme celles que Five9 donnera à ses agents virtuels intelligents, ou IVA.

« D’après notre expérience, plus une IVA peut sembler réaliste, meilleure sera la réception qu’elle recevra du client qui lui parle », a déclaré Callan Schebella, vice-président exécutif de la gestion des produits de Five9, dans un communiqué de presse. « Nous sommes continuellement à la recherche des technologies les plus récentes et les plus performantes pour améliorer la plate-forme Studio, et nous sommes ravis de nous associer à WellSaid pour apporter cette nouvelle innovation à nos clients. »

Five9 a utilisé la technologie de WellSaid pour créer un avatar vocal personnalisé avec l’aide de l’expert en linguistique de l’Université de Manchester Alex Baratta et du coach vocal Liam French Robinson. Baratta et Robinson ont engagé un comédien de doublage professionnel pour servir de modèle à l’agent téléphonique interne de Five9.

L’agent personnalisé sera disponible pour les utilisateurs de Studio avec les 25 avatars vocaux standard de WellSaid. Le mois dernier, WellSaid a élargi son menu d’avatars pour inclure des voix optimisées pour des applications telles que rassurer les nouveaux employés qui suivent une formation ou donner un coup de pouce ludique à un nouveau projet marketing.

Martin Ramirez, responsable de la croissance chez WellSaid Labs, a déclaré dans un e-mail envoyé à . que la technologie de son entreprise pourrait rendre l’expérience de contact avec le service client un peu moins irritante :

« WellSaid Labs crée des voix synthétiques réalistes à partir des voix de vraies personnes. Nous travaillons en partenariat avec des acteurs de la voix pour capturer tous les éléments uniques de leurs voix et, grâce à notre technologie exclusive d’apprentissage en profondeur, nous pouvons ensuite générer un contenu audio entièrement nouveau et personnalisé pour une gamme de cas d’utilisation commerciale, des centres de service client à la formation en entreprise. matériaux. « Ceci est important car lorsque vous vous connectez à une ligne de service automatisée, par exemple, une expérience inférieure à la normale est incroyablement frustrante… et cela coûte de l’argent à l’entreprise en raison de l’attrition des clients et de la perte de revenus. À l’aube de 2022, pour les centres de contact qui exploitent la technologie WellSaid, vous serez plutôt accueilli avec une voix dynamique qui sonne pratiquement identique à une voix humaine et qui est conçue pour répondre à vos questions en temps réel en utilisant une conversation naturelle. Soudain, l’expérience de la marque devient chaleureuse, accueillante et utile. C’est formidable de voir notre technologie aider autant de marques différentes à améliorer leur expérience client.