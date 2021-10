WellSaid Labs et Super Hi-Fi utilisent l’IA pour créer un DJ réaliste

Quelle sera la playlist du rachat du robot ? (Illustration Bigstock / © mast3r)

Alors qu’il passe d’un air de Foo Fighters aux Smashing Pumpkins, Andy ressemble à votre DJ de rock alternatif typique – mais son slogan est positivement inhumain.

« Vous n’avez jamais eu l’impression que votre journée n’a besoin que d’un coup de fouet ? Eh bien, c’est pour cela que nous sommes ici – pour aider à renverser ce froncement de sourcils et tourner le cadran à 11 », dit-il. « Oui, je suis peut-être un robot, mais j’aime toujours le rock. »

La référence au robot n’est pas seulement un clin d’œil à ses clichés de DJ en conserve : dans un sens, Andy est vraiment un robot – comme dans ANDY, ou UNEartificielle Neural réisk JockeOui. Et grâce à WellSaid Labs basé à Seattle et à Super Hi-Fi, une société de production centrée sur l’IA à Los Angeles, ANDY pourrait bientôt arriver à un service de musique en streaming près de chez vous.

« L’IA de Super Hi-Fi a les mêmes compétences qu’un DJ chevronné à l’antenne », a déclaré à . Zack Zalon, co-fondateur et PDG de Super Hi-Fi. « L’IA peut sélectionner le bon contenu à tout moment, assembler le contenu de manière transparente avec d’autres contenus ou musiques, et le produire comme une expérience d’écoute entièrement produite. »

Le logiciel de synthèse vocale de WellSaid Labs est ce qui rend la voix d’Andy si difficile à distinguer de celle d’un DJ en chair et en os.

« Notre technologie de synthèse vocale de pointe, livrée avec la production automatisée sophistiquée de Super Hi-Fi, crée de nouvelles possibilités en matière de streaming audio, radio, fitness numérique, actualités audio, marketing de détail et au-delà », a déclaré Matt Hocking, PDG de WellSaid. aujourd’hui dans un communiqué.

Découvrez ces échantillons sonores, en commençant par l’introduction d’Andy :

https://cdn.geekwire.com/wp-content/uploads/2021/10/ANDY-Opener.mp3

C’est maintenant l’heure de ce petit coup de remontant :

https://cdn.geekwire.com/wp-content/uploads/2021/10/ANDY-Seg-1.mp3

Andy riffs sur un clip audio de ‘2001: A Space Odyssey’:

https://cdn.geekwire.com/wp-content/uploads/2021/10/ANDY-Seg-5.mp3

C’est l’heure d’une publicité (c’est une fausse annonce, avec des chiffres de téléphone supprimés) :

https://cdn.geekwire.com/wp-content/uploads/2021/10/ANDY-Seg-4x.mp3

Déconnexion pour la journée : « Même heure artificielle, même canal artificiel » :

https://cdn.geekwire.com/wp-content/uploads/2021/10/ANDY-Seg-6.mp3

WellSaid Labs a été créé par l’Allen Institute for Artificial Intelligence de Seattle en 2019, avec pour mission de commercialiser un logiciel d’intelligence artificielle qui permet à quiconque de créer des avatars vocaux personnalisés et ultra-réalistes. Ce n’était donc qu’une question de temps avant que l’entreprise n’apparaisse sur l’écran radar du Super Hi-Fi.

« Des entreprises comme Sonos, Peloton, iHeart et d’autres utilisent Super Hi-Fi pour permettre une production automatisée », a déclaré Zalon. « En fait, nous prenons déjà plus d’un milliard de « décisions » commerciales en matière d’IA chaque mois. »

Le logiciel de Super Hi-Fi peut tisser des chansons, des interviews, des pistes vocales de DJ, des effets sonores, des bulletins météo et des nouvelles pour créer des expériences d’écoute unifiées pour ses clients. « La chose fantastique à propos de WellSaid est le réalisme de leurs voix, nous pouvons donc désormais produire du contenu parlé plus rapidement qu’en temps réel pour une utilisation dans l’une de ces expériences produites », a déclaré Zalon.

Zalon a déclaré que le partenariat avec WellSaid est si nouveau que « nous n’avons pas encore annoncé de client commun qui utilise nos deux services respectifs ensemble ».

« Mais nous avons déjà beaucoup d’intérêt et nous nous attendons à ce que nous ayons beaucoup plus à partager au cours des prochains mois », a-t-il ajouté.

Bien qu’ANDY soit le nom de l’avatar créé par WellSaid en collaboration avec Super Hi-Fi, tous les Andy n’ont pas besoin de se ressembler.

« Comme pour tout avatar WellSaid, ils peuvent être adaptés pour refléter les accents régionaux et n’importe quelle langue », a déclaré Martin Ramirez, responsable de la croissance de WellSaid, à . dans un e-mail. « La personnalité, le ton et la texture de la voix sont conçus pour le contenu particulier auquel il est destiné. Dans le cas de la radio, par exemple, vous pouvez penser aux nuances stylistiques entre une station de musique classique et une station de heavy metal.

Hocking de WellSaid a déclaré que « n’importe quel client peut avoir toute une équipe de DJ AI pour son expérience de contenu unique ».

Zalon a souligné que le but d’ANDY est de servir les humains plutôt que de les remplacer.

« Nous aimons considérer cela comme une opportunité d’élargir les possibilités, pas seulement une opportunité d’économiser de l’argent », a-t-il déclaré. « Oui, il y a certainement un avantage en termes d’efficacité lorsque l’on parle de besoins vocaux massifs et d’exigences de production énormes. Mais l’objectif est plus de fournir des services musicaux avec des capacités qu’ils n’ont jamais eues auparavant.

La technologie pourrait conduire à de nouveaux types de services audio. « Imaginez un service musical avec des millions d’auditeurs, chacun avec son propre nom et son propre intérêt », a déclaré Zalon. « Il n’existe aucun moyen pratique pour un humain de créer suffisamment de contenu vocal pour satisfaire même une petite fraction de ce public de manière efficace. Mais maintenant, les options sont infinies. Nous pouvons utiliser une IA pour créer des voix incroyablement réalistes et crédibles, pour aider à transformer les listes de lecture musicales d’aujourd’hui en de véritables « dispositifs de narration » qui apportent un tout nouveau niveau de profondeur d’émotion à ce qui sont actuellement des expériences très statiques. »

Il est même possible de créer un narrateur IA qui ressemble à une voix du passé ou du présent – par exemple, Orson Welles racontant une suite de « War of the Worlds » ou un robot Ryan Seacrest qui parcourt le Top 40.

« Nous aimerions explorer cela », a déclaré Hocking, « bien sûr uniquement avec le consentement explicite et l’implication de la personne ou de sa succession de confiance, en veillant à ce qu’ils soient transparents non seulement dans le processus de création de l’avatar vocal de l’IA, mais aussi comment l’IA est destinée à être utilisée et qui l’utilise.

Ramirez a accepté. « Nous ne créerons jamais une voix WellSaid sans leur consentement explicite et éclairé – cela va à l’encontre de notre promesse de » AI for Good « », a-t-il déclaré dans un e-mail. « Sur la base de nos principes directeurs et de nos valeurs, nous travaillons extrêmement dur pour nous assurer que notre travail profite à tous et ne nuit pas.

Cela étant dit, Ryan Seacrest apprécierait peut-être d’avoir un remplaçant de l’IA à portée de main.

« Une version virtuelle d’une personnalité de la radio de marque pourrait libérer le talent pour qu’il consacre plus de temps à ses activités créatives tout en monétisant les opportunités commerciales telles que les lectures publicitaires de transition », a noté Ramirez.

Est-ce l’aube d’une nouvelle ère dans l’audio, ou un signal d’avertissement pour un talent vocal vivant et respirant ? Comme Andy pourrait le dire dans une signature synthétisée… restez à l’écoute.