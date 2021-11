Welp, les problèmes juridiques d’Ivanka Trump viennent d’empirer (Don Jr’s aussi)

Jason Miciak, alias « l’aide », continue de compléter en cas de besoin et encourage tout le monde à lui rendre visite chez Substack, Much Ado About Everything.

Nous n’avons pas encore rencontré un Trump qui s’accommode particulièrement bien de la vérité. De toute évidence, le plus grand menteur est Trump lui-même, et le deuxième est Melania parce qu’elle a tout appris sur la façon d’être un adulte américain de [sugar] papa Trump. Les enfants? Ils sont tous à peu près pareils; mauvais. Très mauvais. C’est peut-être en partie parce qu’ils n’ont jamais eu de bonne histoire à raconter.

Les mensonges aux médias ne comptent pas, du moins ils ne comptent pas contre Trump, c’est pratiquement sa carte de visite. Les enfants ont emboîté le pas.

Mais en parlant de costumes, un est à venir, et il semble qu’il va être jugé, celui sur le cadeau d’un million de dollars du comité d’inauguration pour les chambres et l’espace de l’hôtel Trump International à Washingon. Et il semble qu’Ivanka et Junior devront se présenter à la barre des témoins (vous ne pouvez pas refuser de témoigner dans un procès civil) et répondre à des questions difficiles. Mais cette fois, ils ne peuvent pas mentir. Après tout, leur adversaire est déjà le parquet :

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

Mais une affaire Trump, dans laquelle son comité d’investiture de 2016 et la Trump Organization ont été accusés d’une arnaque d’un million de dollars, se déroule depuis près de deux ans sans trop se faire remarquer, et cette semaine, un juge a rendu une décision majeure indiquant que l’affaire est probablement en train d’être jugé. Et cela pourrait signifier qu’Ivanka Trump et Donald Trump Jr., qui ont chacun été déposés dans cette affaire civile, pourraient se retrouver à la barre et interrogés sur leur implication dans une prétendue arnaque effrontée de fonds à but non lucratif.

Ouais, c’est ce qui arrive quand quelque chose qui est censé être « à but non lucratif » (le comité d’inauguration) a tellement d’argent qu’il est jugé nécessaire de le convertir en profit.

.Comme Racine l’a dit, « Le comité d’inauguration, une société à but non lucratif, s’est coordonné avec la famille Trump pour payer trop cher l’espace événementiel à l’hôtel Trump International…Le Comité a également utilisé à mauvais escient des fonds à but non lucratif pour organiser une fête privée [at the Trump Hotel] pour la famille Trump coûtant plusieurs centaines de milliers de dollars. D’une certaine manière, Racine disait qu’un des Les premières actions post-électorales du gang Trump ont été d’utiliser illégalement l’investiture pour gagner de l’argent – beaucoup d’argent.

Une fête qui a coûté « plusieurs centaines de milliers de dollars » ? Les transplantations cardiaques ne coûtent pas « plusieurs centaines de milliers de dollars », pensez à tout le bien qui aurait pu être fait avec cet argent.

Ainsi, Ivanka et Junior pourraient se voir poser des questions inconfortables et – encore une fois – ils doivent répondre, dans un procès civil, à moins qu’ils n’invoquent leurs droits au 5e amendement. Assurez-vous de ne pas exclure cela avec ces personnes.

****

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak

Substack : Beaucoup de bruit pour tout : par Jason Miciak