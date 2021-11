Welspun One va implanter 6 entrepôts au Tamil Nadu

Nous sommes heureux de nous associer à WOLP pour aider le Tamil Nadu à établir de nouvelles normes dans la création d’infrastructures logistiques », a déclaré Pooja Kulkarni, PDG de Guidance.

Welspun One Logistics Parks (WOLP) a signé un protocole d’accord avec le gouvernement du Tamil Nadu pour mettre en place six entrepôts à travers l’État au cours des cinq prochaines années. Les projets conduiront à un investissement direct de 2 500 crores de roupies, a annoncé mardi la société.

WOLP, qui fait partie du groupe diversifié Welspun, a signé le protocole d’accord avec Guidance, l’agence nodale du gouvernement du Tamil Nadu pour la promotion des investissements et la facilitation du guichet unique. Dans ce cadre, six projets ont été proposés dans des micro-marchés d’entreposage de premier ordre comme Hosur, Sriperumbudur et Thiruvallur, totalisant un potentiel de développement d’environ 8 millions de pieds carrés (MSF).

Le directeur général de WOLP, Anshul Singhal, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer la signature de ce protocole d’accord avec le gouvernement du Tamil Nadu. Conformément à notre plan, nous envisageons de développer environ 400 acres de terrain dans le Tamil Nadu pour construire des installations d’entreposage de première classe. Avec chaque projet, nous visons à créer un impact social et ces projets ont le potentiel de créer plus de 8 000 emplois ».

« Avant le régime de la TPS, la plupart des entreprises disposaient de plusieurs petits entrepôts à travers les États dans le seul but de minimiser les taxes. L’introduction de la TPS a permis aux entreprises de commencer à se concentrer sur la création de réseaux de chaînes d’approvisionnement efficaces en établissant des entrepôts de taille optimale dans moins d’emplacements. Nous sommes heureux de nous associer à WOLP pour aider le Tamil Nadu à établir de nouvelles normes dans la création d’infrastructures logistiques », a déclaré Pooja Kulkarni, PDG de Guidance.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.