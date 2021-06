Wembley accueillera 65 000 fans pour l’apogée de l’Euro 2020, mais le Premier ministre italien veut que la finale soit déplacée

Les fans anglais espèrent être de retour à Wembley pour les demi-finales de l’Euro 2020 (Photo: .)

Il y aura environ 65 000 fans au stade de Wembley pour les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 cet été, malgré les appels du Premier ministre italien pour que la pièce maîtresse soit éloignée d’Angleterre en raison des craintes de Covid-19.

Le Times rapporte qu’un accord est sur le point d’être conclu entre le gouvernement britannique et l’UEFA pour que le stade de 90 000 places soit rempli aux deux tiers pour les trois derniers matchs du tournoi.

Des discussions sont en cours concernant les exemptions de quarantaine pour les officiels de l’UEFA et les VIP et pour permettre aux fans d’arriver de l’étranger.

Une source gouvernementale a déclaré à Sky: “Nous avons eu un certain nombre de discussions productives avec l’UEFA et sommes en train de finaliser des accords avec eux.

« Nous sommes impatients d’accueillir les matchs comme prévu avec un grand nombre de fans. Une annonce sera faite sous peu.

Ceci malgré le Premier ministre italien, Mario Draghi, qui a demandé que la finale soit déplacée de Londres à Rome en raison du nombre croissant de cas de coronavirus en Angleterre.

“Oui… je vais essayer d’empêcher la finale de se tenir dans un pays où les infections augmentent rapidement”, a déclaré Draghi.

“Je préconise que la finale ne se déroule pas dans un pays où le risque d’infection est très grand.”



Il y avait 22 500 fans présents pour le match nul et vierge de l’Angleterre contre l’Écosse vendredi (Photo: .)

L’Italie n’a signalé lundi que 495 nouveaux cas de coronavirus, contre 10 633 au Royaume-Uni. Cependant, il y a eu 21 décès liés au coronavirus en Italie lundi, contre seulement cinq au Royaume-Uni.

Les demi-finales se joueront les 6 et 7 juillet, la finale le dimanche 11 juillet.

Les quarts de finale se déroulent dans toute l’Europe, à Saint-Pétersbourg, Munich, Bakou et Rome, les 16 derniers matchs ayant également eu lieu à Amsterdam, Budapest, Séville, Copenhague, Bucarest et Glasgow.

