26/04/2021 à 18:01 CEST

Daniel Guillen

Le Comité exécutif de l’UEFA a décidé de transférer les deux tours à élimination directe du championnat de l’Euro 2021 à Wembley qui allaient se jouer à Dublin, qui ne pourra finalement pas avoir de public dans ses stades. Selon The Telegraph, cette décision serait conditionné par le départ des équipes britanniques de la Super League européenne.

Ce changement implique que Wembley accueillera enfin un total de huit matchs de tournoi: trois du groupe D et deux des huitièmes de finale, en plus des demi-finales et de la finale. L’Eurocup se tiendra du 11 juin au 11 juillet et comportera 11 salles: Amsterdam, Bakou, Bucarest, Budapest, Copenhague, Glasgow, Londres, Munich, Rome, Saint-Pétersbourg et Séville.

Le président de l’UEFA, Aleksander & Ccaron; efferin, a souligné que ce changement est au profit des fans, qui pourront profiter des jeux dans les gradins: “Nous avons travaillé avec diligence avec les associations organisatrices et les autorités locales pour garantir un environnement sûr et festif lors des matches, et je suis très heureux que nous puissions accueillir les spectateurs à tous les matches.”.

La démission à la Super League, la clé

La décision de l’UEFA intervient après toutes les équipes britanniques ont renoncé à participer à la Super League européenne. La pression de Boris Johson, de l’UEFA et de la FIFA, de la Fédération anglaise et du reste des clubs anglais, ainsi que des supporters, s’est avérée efficace pour que les six fondateurs abandonneront l’ambitieux projet de Florentino Pérez.

L’UEFA aurait voulu compenser Mark Bullingham, président de la FA, pour son implication dans la démission, lui accordant deux matches des huitièmes de finale du Championnat d’Europe. L’incapacité du lieu de Dublin à accueillir le public a ouvert une excellente occasion pour Wembley et la ville de Londres d’accueillir les réunions..