Wembley et le stade de Tottenham sont répertoriés comme des chances extérieures, mais les bookmakers préfèrent l’Arabie saoudite comme emplacement le plus probable

Anthony Joshua vs Tyson Fury reste peu probable au Royaume-Uni malgré les plans de levée des restrictions COVID dans les mois à venir, selon les bookmakers.

Il a été annoncé plus tôt cette semaine que des milliers de supporters pourront retourner dans les stades de football à partir du 17 mai au plus tôt.

Joshua vs Fury n’a pas encore été officiellement finalisé et le lieu n’est pas décidé

Sportsfile – Abonnement Wembley est un étranger pour accueillir le combat

Jusqu’à 10000 personnes seront autorisées dans les plus grandes salles telles que Wembley et le stade Tottenham Hotspur dans ce qui pourrait être un été de plaisir pour le sport en direct au Royaume-Uni.

L’espoir serait alors d’assouplir ces restrictions de capacité dans les mois qui suivent.

Mais malheureusement, ceux qui espèrent voir l’un des plus grands combats de l’histoire de la boxe britannique se dérouler à domicile seront déçus.

Même avant la pandémie, le match revanche d’AJ avec Andy Ruiz Jr en 2019 a été emmené en Arabie saoudite, les organisateurs ayant obtenu des frais de site importants.

Et on sait que les promoteurs de Joshua vs Fury ont l’intention de faire la même chose.

Salle de match La Diriyah Arena spécialement conçue a accueilli le match revanche Ruiz Jr vs Joshua en 2019

Callum Smith a battu George Groves au KASC Sports Hall de Djeddah

Dave Pinegar – Le soleil Le combat 2019 d’Amir Khan avec Billy Dib a également eu lieu au KASC Sports Hall

La possibilité que le combat ait lieu au Royaume-Uni était encore compliquée par la pandémie, mais en vérité, l’attrait de frais de site élevés allait toujours être difficile à résister.

Betfair pense que le combat incontesté pour le titre des poids lourds a plus de chances de se dérouler à l’étranger et classe l’Arabie saoudite comme 1/2 favori en tant que pays hôte, le Royaume-Uni étant un outsider 16/1.

En ce qui concerne le lieu spécifique, le KASC Sports Hall en Arabie Saoudite est le favori 4/7 après avoir précédemment accueilli George Groves vs Callum Smith en 2018 et Amir Khan en 2019.

Wembley est répertorié à 25/1, Tottenham Hotspur Stadium à 33/1 et l’O2 Arena à 40/1.

Anthony Joshua vs Tyson Fury Country Cotes * Cotes de Betfair Arabie Saoudite – 1/2 États-Unis – 4/1 EAU – 4/1 Royaume-Uni – 16/1

Cotes de Anthony Joshua vs Tyson Fury Venue KASC Sports Hall, Arabie Saoudite – 4/7 Stade Allegiant, Las Vegas – 5/1 T-Mobile Arena, Las Vegas – 10/1 MSG, New York – 12/1 MGM Grand Arena, Las Vegas – 14/1 Stade de Wembley, Londres – 25/1 Tottenham Hotspur Stadium, Londres – 33/1 O2 Arena, Londres – 40/1 * Cotes de Betfair

En ce qui concerne le lieu, le promoteur d’AJ Eddie Hearn a précédemment déclaré à Sky: «Tout ce que je veux vous dire, c’est vraiment que nous sommes sur la bonne voie et je ne vois rien qui fasse dérailler.

«Nous parlons à l’Arabie saoudite, nous parlons au Qatar, nous parlons à Dubaï, nous parlons à Singapour, nous parlons à la Chine, nous parlons à l’Amérique.»