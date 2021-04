Wemo dévoile un nouveau contrôleur de scène pour gérer jusqu’à six scènes HomeKit

Le célèbre fabricant d’accessoires pour la maison intelligente Wemo est sorti avec un nouveau contrôleur de scène compatible HomeKit. Cet accessoire est conçu pour se connecter à l’application Home et vous permettre de définir rapidement différentes scènes.

Dans l’app Maison, vous pouvez créer différentes scènes pour gérer l’éclairage, les couleurs, la température, etc. Par exemple, vous pouvez avoir une scène appelée «Movie Night» qui ajuste les lumières.

Le nouveau contrôleur de scène Wemo s’intègre à vos scènes HomeKit et vous offre une nouvelle façon de les gérer. Le contrôleur Wemo peut être monté ou utilisé comme télécommande portable, et il peut contrôler jusqu’à six scènes différentes.

Le contrôleur de scène de scène se connecte à l’application Apple Home et vous permet de créer et de gérer jusqu’à six scènes pour l’éclairage, le divertissement, la sécurité et la température pour une maison personnalisée et confortable. L’opération simple pression longue et pression courte facilite la création et le contrôle des scènes. Aucune installation câblée n’est nécessaire – le contrôleur peut être monté presque n’importe où, ou il peut être utilisé comme télécommande portable. C’est le centre de contrôle idéal pour tous vos appareils compatibles HomeKit.

Les autres fonctionnalités du contrôleur de scène Wemo incluent:

Stockez jusqu’à 6 scènes avec une pression courte et une pression longue dans l’application Apple Home Faites en sorte que tous vos appareils intelligents fonctionnent ensemble pour votre routine matinale, vos divertissements, l’heure du coucher et le mode absence Contrôlez les lumières intelligentes, les stores, les thermostats, les serrures de porte et d’autres produits Apple HomeKit avec la télécommande ou dans l’application Home Se monte facilement sur le mur, aucune installation câblée requise Peut être stocké dans la façade ou retiré pour être utilisé comme télécommande portable

Le nouveau contrôleur de scène Wemo est disponible à la commande aujourd’hui sur le site Web de Belkin au prix de 49,99 $. Restez à l’écoute de . pour un examen plus approfondi une fois que nous en aurons mis la main.

