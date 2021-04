Wen Doggcoin? Snoop Dogg fait allusion à une future offre de jetons

Le promoteur du Dogecoin (DOGE) et personnalité médiatique Snoop Dogg a déclaré qu’il espérait publier sa propre crypto-monnaie à l’avenir.

Dans une interview de Vanity Fair publiée vendredi, Snoop a déclaré que son récent jeton non fongible, ou NFT, proposé via Crypto.com ne serait probablement pas sa seule contribution à l’espace crypto. Citant des parallèles entre Dogecoin et son propre nom professionnel, le rappeur a déclaré que le journaliste Nick Bilton avait «sacrément raison» de prédire un Snoopcoin ou un Doggcoin un jour.

«Le dogg est-il similaire au doge?» demanda Snoop.

L’icône de divertissement a déjà sa propre version de jetons en tant que NFT via Crypto.com, bien que l’offre soit une version tokenisée de l’illustration comportant des «pièces Snoop Dogge» plutôt qu’une véritable crypto-monnaie. Les NFT ont une photo d’un chien sur une face de trois pièces d’or et un enregistrement de Snoop disant qu’il est « tout à propos de ces Snoop Dogge Coins, chien. » Au moment de la publication, les utilisateurs ont acheté environ 3 000 éditions du NFT.

Ce Snoop Dogge bouge !! Moi n @elonmusk va fumer 1 sur la lune! https://t.co/1nwH3sedYi pic.twitter.com/AqKjrU4bTT – Snoop Dogg (@SnoopDogg) 3 avril 2021

Avec le milliardaire Elon Musk et Kiss ‘Gene Simmons, Snoop a été l’une des figures de proue de la promotion de DOGE à travers des mèmes et des déclarations pro-crypto sur les réseaux sociaux. Les mentions ont peut-être contribué à ce que le prix du jeton atteigne un sommet historique de 0,08 USD en février, bien qu’il soit depuis tombé à 0,06 USD.

Cependant, Snoop semble également optimiste sur Bitcoin (BTC). Il a déclaré à Vanity Fair qu’il ne voyait pas la pièce comme une mode susceptible de passer une fois la pandémie terminée.

« Je crois en [Bitcoin]», A déclaré Snoop. «Je crois en la technologie et je crois en la connexion mondiale qu’elle crée. Je ne suis pas trop pris par la valeur de la pièce, car je suis là depuis assez longtemps pour voir les choses monter et descendre, et je sais que c’est là pour rester.

Au moment de la publication, le prix du BTC est de 57910 $, après avoir baissé de 1,5% au cours des dernières 24 heures.