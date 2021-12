WeNaturalists : Conçu pour les amoureux de la nature

Amit Banka, fondateur et PDG de WeNaturalists

Par Srinath Srinivasan

Le numérique a envahi toutes sortes d’entreprises aujourd’hui. Plus récemment, lors du verrouillage de Covid-19 en 2020, Amit Banka, fondateur et PDG de WeNaturalists, a fait de la transformation numérique un domaine considéré comme axé sur la recherche, la conservation et l’infodivertissement. « Derrière les nombreuses organisations qui œuvrent à la conservation de la faune, il y a une multitude d’activités de gestion de projet et une grande communauté. Ils sont souvent traités de manière inefficace en raison de la distance et du manque d’avancée technologique dans cet espace. Nous visons à résoudre ce problème en utilisant le numérique », explique Banka.

La startup vise à avoir une communauté en ligne de naturalistes qui ne seraient autrement actifs que sur les réseaux sociaux et les forums obsolètes. «C’est un aspect de l’entreprise. Ils sont au cœur de l’interaction nature-humain. Nous ne pouvons pas manquer leurs activités individuelles. Ils aiment partager leurs aventures dans la nature avec les autres », explique Banka. « Si une organisation veut trouver un groupe de personnes à faire du bénévolat ou à recruter dans une zone géographique particulière, la communauté sera l’endroit. »

L’autre aspect de l’entreprise consiste à fournir des outils numériques et des capacités de gestion de projet aux organisations qui s’investissent dans la protection de la nature. « Lorsqu’une organisation gère un certain nombre de projets, d’événements ou de campagnes sur plusieurs sites, il est difficile de coordonner efficacement l’activité distribuée. Beaucoup de ces organisations sont des ONG et ne peuvent pas se permettre d’avoir leurs propres plateformes technologiques. Sur une base de consommation, les organisations peuvent utiliser notre plateforme à bas prix pour gérer efficacement ces activités », dit-il.

« De plus, nous souhaitons utiliser les données que nous collectons pour rendre le contenu de la plate-forme, y compris ceux générés par les utilisateurs, plus contextuel et engageant », explique Banka. À cette fin, la startup amorcée dispose d’une équipe technique interne qui travaille également sur l’IA et le ML. Ayant démarré ses activités quelques mois seulement avant la pandémie de Covid-19 lorsque les activités de plein air ont pris fin, la plate-forme a réussi à attirer plus de 30 000 utilisateurs et plus de 100 organisations exerçant des activités commerciales et non commerciales.

Banka a l’intention de garder la plate-forme uniquement pour les activités liées à la communauté et à l’environnement. «Nous ne voulons pas nous aventurer dans la vente de produits de consommation», dit-il avec insistance.

