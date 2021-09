Wendell Pierce se souvient de sa co-vedette de “The Wire” Michael K. Williams après sa mort subite

Wendell Pierce rend hommage à sa co-vedette de The Wire, Michael K. Williams, après que le quintuple nominé aux Emmy Awards ait été retrouvé mort lundi après-midi dans son penthouse de Brooklyn. Il avait 54 ans. À l’heure actuelle, la cause officielle du décès n’a pas été déterminée, bien que des accessoires liés à la drogue auraient été trouvés dans l’appartement. La nouvelle du décès soudain de Williams a immédiatement mis Hollywood en deuil, Pierce prenant un moment pour se souvenir avec émotion de l’acteur.

Dans un fil Twitter partagé juste après l’annonce de la mort de Williams, Pierce, qui a joué le rôle du détective William “Bunk” Moreland face à Omar Little de Williams dans la série HBO, Perce s’est souvenu de Williams comme “un homme immensément talentueux avec la capacité de donner de la voix à la condition humaine décrivant la vie de ceux dont l’humanité est rarement élevée jusqu’à ce qu’il chante leur vérité.” Pierce a déclaré que tout au long de leur amitié, William “a partagé avec moi ses peurs secrètes, puis est entré dans son jeu avec un vrai courage, agissant face à la peur, pas en l’absence de celle-ci. Il m’a fallu des années pour apprendre ce que Michael avait en abondance. .” Williams, selon Pierce, “était fier de l’artiste qu’il était devenu” et était “toujours véridique, jamais inauthentique. La plus gentille des personnes”. Dans le fil, Pierce a continué à réfléchir sur leur temps ensemble sur The Wire, qui a marqué le rôle d’évasion de Williams.

La profondeur de mon amour pour ce frère ne peut être égalée que par la profondeur de ma douleur en apprenant sa perte. Un homme immensément talentueux avec la capacité de donner une voix à la condition humaine en décrivant la vie de ceux dont l’humanité est rarement élevée jusqu’à ce qu’il chante leur vérité. pic.twitter.com/EvrESGSK8O – Wendell Pierce (@WendellPierce) 6 septembre 2021

“THE WIRE nous a réunis et a immortalisé Omar et Bunk dans cette “scène” sur un banc de parc. Mais pour nous, nous voulions prendre ce moment ensemble et dire quelque chose sur les hommes noirs. Notre lutte avec nous-mêmes, en interne et les uns avec les autres . Pour moi et Mike, nous n’avions que du respect”, a-t-il poursuivi. “Alors pour toi, mon frère Mike, il y a un petit réconfort que je connais, tu savais combien nous t’aimions… Mike… tu as rejoint les âges. Adieu mon ami, Love Wendell.”

Williams a joué dans The Wire de 2002 à 2008, le rôle devenant son rôle déterminant. S’adressant au New York Times en 2017, Williams a déclaré qu’Omar “est cet homme franc à la peau sombre dans le quartier qui se moque de ce que les gens pensent de lui. Il est tout ce que j’aurais aimé être.” Dans une déclaration après son décès, HBO a déclaré qu’ils étaient “dévastés d’apprendre” son décès et ont appelé Williams “un membre de la famille HBO depuis plus de 20 ans. Alors que le monde est conscient de ses immenses talents d’artiste, nous savions Michael en tant qu’ami cher et aimé de tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec lui. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille pour cette perte incommensurable.”

En plus de The Wire, Williams était un habitué de nombreuses séries HBO acclamées, notamment Boardwalk Empire, The Night Off et Lovecraft Country. Il est également apparu dans des émissions telles que Law & Order, The Sopranos, Alias, Community et When They See Us. Williams a également joué dans de nombreux films acclamés, notamment Gone Baby Gone, 12 Years a Slave, Inherent Vice et The Road.