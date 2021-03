Wendy Dio détaille les derniers jours de Ronnie James Dio: «  Je ne pensais pas qu’il allait mourir  »

Ronnie James Dioancienne femme et gérante de longue date Wendy Dio a réfléchi au décès de la légendaire chanteuse de heavy metal, affirmant qu’elle pensait qu’il allait vaincre le cancer.

Ronnie a perdu la vie à cause d’un cancer de l’estomac, également appelé cancer gastrique, en mai 2010. La maladie ne provoque souvent aucun symptôme jusqu’à ses derniers stades. Habituellement, au moment où le cancer de l’estomac est diagnostiqué, le pronostic est mauvais.

Le musicien, qui souffrait de malaises abdominaux, a vu un médecin à l’hiver 2009, et après une série de tests, on lui a diagnostiqué un cancer.

« On nous a dit que c’était un cancer de stade quatre, mais nous ne pensions pas que Ronnie ne le ferait pas, parce que Ronnie était une personne très forte, » Wendy a dit au Royaume-Uni Planète Rock radio numérique dans une nouvelle interview (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET). « Et nous sommes allés à Houston chez MD Anderson [Cancer Center] pour son traitement de chimiothérapie, et nous disions: «Nous tuons le dragon». Nous l’avons appelé le «dragon» et nous avons dit: «Nous tuons le dragon». Ronnie n’a pas beaucoup souffert. Il a fait ses traitements de chimiothérapie. Et je ne pensais pas qu’il allait mourir. je [thought] il allait le battre.

« Quand j’ai réalisé qu’il était trop tard, c’était le vendredi [May 14, 2010]. Il s’est levé et a dit qu’il ne se sentait pas bien du tout », a-t-elle poursuivi.« Alors j’ai appelé son médecin et nous sommes allés à l’hôpital. Il souffrait extrêmement – l’agonie – et ils lui ont donc donné un bouquet de morphine, et Ronnie est entré dans le coma. Et nous sommes restés à l’hôpital là-bas jusqu’à dimanche matin quand il est décédé. «

Selon Wendy, un nombre de RonnieLes amis et associés les plus proches de lui ont pu le voir une dernière fois avant sa mort le 16 mai 2010.

« [BLACK SABBATH bassist] Type et [his wife and manager] Gloria Butler nous sommez incroyables; ils étaient là avec moi tout le temps », a-t-elle dit.« Ils ne pouvaient tout simplement pas en faire assez pour moi. Et c’était vraiment sympa.

« Avec Ronnie revenir avec SABBAT cette dernière fois [as HEAVEN & HELL], tous les problèmes que tout le monde avait avant ont tous disparu, » Wendy ajoutée. « Ils étaient tous les meilleurs amis du monde. Ils se débrouillaient incroyablement bien, jouaient incroyablement bien. L’amitié était incroyable. Et Terry [Geezer] et Ronnie prévoyaient de [take] un voyage en Egypte ensemble.

« Il y avait environ 30 personnes [who] est venu – amis proches de Ronnie‘s – et nous étions à l’hôpital avec lui. Et il est décédé dimanche matin. «

On lui a demandé si elle refusait à l’époque Ronniela santé de Wendy mentionné: « [I was in] le déni. Déni total. Surtout quand trois semaines avant sa mort, il acceptait le [Revolver] Dieux d’or prix [in Los Angeles], et il allait bien. Et nous avons tous pensé: ‘Il va réussir.’ «

Ronnie est décédé moins de six mois après avoir annoncé qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de l’estomac.

En 2006, NOIR SABBATde « Paradis et enfer »-era incarnation réunie comme PARADIS ENFER. Dio, majordome, guitariste Tony Iommi et batteur Vinny Appice a enregistré l’album acclamé de 2009 « Le diable vous savez », et a tourné de temps en temps pendant les prochaines années.

Ronnie James Dioautobiographie tant attendue, intitulée « Rainbow In The Dark: L’autobiographie », sortira le 27 juillet via Presse permutée. Le livre a été partiellement écrit avant la mort du chanteur et devait initialement être publié il y a plusieurs années via Livres MTV. Un documentaire sur la vie et l’époque de l’icône légendaire du rock est également en préparation. C’est le premier documentaire sur Dio être pleinement autorisé par la succession de l’artiste. BMG est à la fois financier et producteur exécutif du film.



À l’antenne maintenant: Wendy Dio rejoint @WyattVW sur My Planet Rocks.



Elle joue ses chansons préférées et parle du regretté grand @OfficialRJDio



« Je ne pensais pas qu’il allait mourir. Je pensais qu’il allait le battre » ? https://t.co/UGulIKTvbp | app | haut-parleur intelligent | DAB pic.twitter.com/NdZCUuZCPj – Planet Rock (@PlanetRockRadio) 28 mars 2021

Mots clés:

ronnie james dio

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens «Signaler à Facebook» et «Marquer comme spam» qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « cacher » les commentaires qui pourraient être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et aux amis Facebook de l’utilisateur. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur la liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et les amis Facebook de l’utilisateur).