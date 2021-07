Wendy Dio dit encore une fois que “environ trois” chansons inédites de Ronnie James Dio pourraient éventuellement voir le jour

Wendy Dio, épouse et gérante de longue date de Ronnie James Dio, a confirmé qu’il y avait “environ trois chansons” du légendaire chanteur de heavy metal qui pourraient éventuellement voir le jour.

Ronnie James Dio, surtout connu pour son travail avec SABBAT NOIR, ARC-EN-CIEL et DIO, est décédé d’un cancer de l’estomac il y a 11 ans à l’âge de 67 ans.

Lors d’une toute nouvelle interview avec Signature en direct promouvoir Ronnieles mémoires qui viennent de paraître, “Rainbow In The Dark: L’Autobiographie”, Wendy a été demandé si des inédits Dio matériel pourrait un jour être mis à la disposition du public. Elle a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “En fait, il y a environ trois chansons qui Ronnie a été… Ronnie travaillait sur une chanson avec [former DIO and RAINBOW bassist] Jimmy Bain avant Jimmy décédé. C’était un. Craig [Goldy, former DIO guitarist] travaillaient ensemble sur une chanson ; ils travaillaient sur du matériel et des trucs, et ça a été mis de côté. Et je pense que la dernière chose Ronnie travaillait était avec [former DIO guitarist] Doug Aldrich, et ils travaillaient sur une chanson.

“Toutes les choses sont dans un coffre-fort”, a-t-elle expliqué. “Je dois aller dans le coffre-fort… Nous prenons les mesures nécessaires – nous avons tout détaillé et classé. Et Wyn Davis, qui était Ronnie‘s ingénieur, qui aimait Ronnie à mort et Ronnie aimé travailler avec lui. C’est la seule personne en qui j’ai vraiment confiance pour faire ça. Alors il va là-bas, passe en revue les trucs, et il écoutera ces chansons et me dira si c’est ce que Ronnie approuverait. Parce que Ronnie était un perfectionniste, donc ça doit être quelque chose qui Ronnie s’éteindrait. Nous n’allons pas pousser quelque chose parce qu’il a Ronniele nom dessus ; ce n’est pas ça Ronnie voudrais, et je ne ferais jamais ça pour Ronnie. Mais si les paroles sont là et Ronnie chanté les parties, nous pouvons toujours demander au groupe d’entrer et de jouer la musique. Mais nous devons nous assurer qu’il est chanté correctement.”

Il y a quatre ans, Aldrich, qui était membre de DIO pendant une courte période entre 2002 et 2006, a révélé l’existence d’un Ronnie James Dio enregistrement de démonstration. Le morceau en question a été écrit pendant les séances de DIO‘s “Magie II”, une suite aux années 2000 “Magie” qui est resté inachevé quand Ronnie décédé en 2010. Un “Magie II” piste intitulée “Electre” a réussi jusqu’en 2012 “Le meilleur de Dio Vol 2”, mais Aldrich dit plus de matériel peut faire surface à partir des sessions.

Ronnie était reconnu dans le monde entier comme l’un des chanteurs les plus grands et les plus influents de l’histoire du heavy metal. Le chanteur a reçu un diagnostic de cancer à la fin de 2009. Il a subi une chimiothérapie et a fait ce qui est maintenant sa dernière apparition publique en avril 2010 au Revolver Golden Gods Awards à Los Angeles.

“Rainbow In The Dark: L’Autobiographie” est sorti le 27 juillet via Presse permutée. Il a été écrit avec un ami de longue date de 30 ans et auteur musical estimé Mick Mur, qui a repris le flambeau après Ronniepasse.



