Wendy Dio dit qu’il n’y a eu aucun problème entre Ronnie James Dio et Ozzy Osbourne

Ronnie James Diola femme et la gérante de Wendy Dio a parlé à Trevor Joe Lennon sur les mémoires du légendaire chanteur de heavy metal qui vient de sortir, “Rainbow In The Dark: L’Autobiographie”, qu’elle, avec l’écrivain Mick Mur, terminé après Ronnieest la mort. Demandé s’il y avait une « paix » entre Ronnie et l’homme qu’il remplace SABBAT NOIR, Ozzy Osbourne, dans les dernières années, Wendy dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne pense pas qu’il y ait jamais vraiment eu beaucoup de problèmes là-bas. Ils ont tous les deux fait leur propre truc, et ils ont tous les deux réussi. Peut-être Don Arden [Sharon Osbourne‘s father and former manager for both Ozzy and BLACK SABBATH] eu quelques problèmes là-bas au début quand Ronnie était dans SABBAT NOIR, mais je ne pense pas qu’il y ait eu de mésentente entre [Ronnie and Ozzy].

“La presse essaie tout le temps de faire du mal à tout le monde – elle essaie d’amener les gens à se battre les uns contre les autres, parce que c’est bon pour la presse ou autre”, a-t-elle poursuivi.

“Non, je ne pense pas [there were any issues between Ronnie and Ozzy]. Nous n’avons tout simplement pas couru dans les mêmes cercles.”

En avril dernier, l’ancien SABBAT NOIR, DIO et PARADIS ENFER le batteur Vinny Appice Raconté “Un autre podcast FN avec Izzy Presley” que pas tout SABBAT les fans ont embrassé Ronnie quand il a rejoint le groupe pour la première fois. “Ronnie a dû supporter des gens à l’avant, comme “Où est Ozzy?’ signes et tout ça ‘Où est Ozzy?’ des trucs, et il devait faire ça », a-t-il dit. « Et il détestait chanter ces chansons – il détestait chanter ‘Homme de fer’ et ‘Feuille douce’ et le Ozzy Chansons. C’est pourquoi finalement [SABBATH reformed as] PARADIS ENFER des années plus tard, nous n’avons donc pas joué à l’ancienne [Ozzy-era] plus de trucs.”

Dans une interview de 2009 avec le Royaume-Uni Radio absolue, Ronnie dit que SABBAT NOIRla décision de se réunir en tant que PARADIS ENFER en 2006 avec lui au chant s’est fait en partie « pour nous différencier des SABBAT qui était venu avant. Ce qu’il a vraiment fait, c’est ceci – cela a apaisé ceci: “Hé, joue ‘Homme de fer’“, a-t-il expliqué. “Nous n’avions pas à nous en soucier ou à nous sentir mal de ne pas jouer ces chansons – de jouer ‘Homme de fer’ ou alors ‘Paranoïaque’ ou alors « Sabbat noir » ou alors ‘Les fées portent des bottes’ — on n’avait pas à faire ça, parce qu’on essayait de se différencier par une chronologie et par un nom qui, bien sûr, en parlait tellement… Vous pensez à PARADIS ENFER, tu penses habituellement à cette chanson, alors maintenant tu penses à ce groupe. Et je pense que c’était merveilleux que cela fonctionne si bien.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était déjà senti obligé de jouer certains des Ozzy-ère SABBAT chansons, en particulier dans divers festivals européens, afin de faire savoir au public : « C’est pour cela que nous sommes célèbres » Ronnie a dit : “Eh bien, ce n’est pas pour ça que j’étais célèbre, et je fais partie de ce groupe. Je veux dire, je n’entends pas Ozzy Faire ‘Paradis et enfer’, alors pourquoi devrais-je faire les autres chansons ? Et je pense que c’est très raisonnable. Nous sommes issus de différentes générations de SABBAT — les deux générations qui ont été les plus importantes, je pense. Et non, je pense que nous avons tellement essayé d’appeler ce groupe un nom différent, pourquoi revenir en arrière et s’identifier à ça ? Cela nous fait vraiment paraître [like] des hypocrites, je pense, de faire ça.”

Dio remplacé Ozzy Osbourne dans SABBAT NOIR en 1980, en enregistrant le “Paradis et enfer” et “Règles de la foule” albums, plus “Vivre le mal”, avant de partir en 1982. Il rejoint le groupe 10 ans plus tard pour un album intitulé “Déshumanisant”, et a de nouveau fait équipe avec le groupe sous la PARADIS ENFER bannière. PARADIS ENFER a sorti un album intitulé “Le diable vous savez” en 2009.

Ronnie décédé d’un cancer de l’estomac le 16 mai 2010 à l’âge de 67 ans.

Dio était reconnu dans le monde entier comme l’un des chanteurs les plus grands et les plus influents de l’histoire du heavy metal. Le chanteur a reçu un diagnostic de cancer à la fin de 2009. Il a subi une chimiothérapie et a fait ce qui est maintenant sa dernière apparition publique en avril 2010 au Revolver Golden Gods Awards à Los Angeles.

“Rainbow In The Dark: L’Autobiographie” est sorti le 27 juillet via Presse permutée.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).