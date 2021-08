Wendy Dio explique comment le mémoire de Ronnie James Dio a été achevé après sa mort

Ronnie James Diola femme et la gérante de Wendy Dio a parlé à Junkman sur les mémoires du légendaire chanteur de heavy metal qui vient de sortir, “Rainbow In The Dark: L’Autobiographie”, qu’elle, avec l’écrivain Mick Mur, terminé après Ronnieest la mort. Au sujet du processus d’écriture, Wendy dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Ronnie commencé à écrire le livre. Et il n’était pas pressé, mais il le voulait. Et il écrivait un peu et puis le laissait pendant un moment, puis écrivait un peu et le laissait pendant un moment. Et puis, quand il était malade, il griffonnait un tas de notes. Parce qu’il a écrit le livre presque jusqu’à la fin de ARC-EN-CIEL. Et puis il griffonnait des notes et écrivait différentes choses qu’il voulait se rappeler de mettre dans le livre, et ainsi de suite. Mais, malheureusement, il n’a jamais pu le terminer.

“J’avais un contrat de livre pour Ronnie quand il était encore en vie », a-t-elle poursuivi. « Mais ensuite, nous l’avons en quelque sorte mis de côté, et ce n’était pas le bon moment. C’est dur d’oublier tous ces souvenirs et tout ça. Puis Mick Mur continué à me pousser et à me pousser. Il savait Ronnie très bien; il était journaliste au Royaume-Uni et avait interviewé [Ronnie] plusieurs, plusieurs fois. Il était devenu un ami au fil des ans. Et il n’arrêtait pas de me pousser, et il a dit : ‘Allez. Nous devons le faire. Donc, il y a quelques années, nous avons décidé : ‘D’accord. Allons y pour ça. Commençons à le faire. Mais je voulais qu’il soit écrit en Ronnieses propres mots. Heureusement, Ronniela mère de avait un album à chaque interview Ronnie jamais fait, je pense. Et nous avons parcouru un tas de trucs et choisi des choses qui continuaient sa vie à cette époque. Mais ce sont des choses qui Ronnie encore dit dans les interviews. Nous avons rassemblé tout cela, puis mes souvenirs sont revenus à ce moment-là. C’est ainsi que nous avons terminé le livre.”

“Arc-en-ciel dans le noir” se termine en 1986, avec le DIO la performance du groupe au Madison Square Garden, qui Wendy Dio estimait approprié. “C’est une si longue vie à couvrir dans un seul livre”, a-t-elle déclaré à The Oakland Press. “Donc, ce livre va de sa naissance jusqu’à jouer au Madison Square Garden en 1986, ce qui était un véritable moment fort pour lui. J’aimerais faire un volume deux s’il y a suffisamment d’intérêt pour le volume un, car il y a beaucoup de choses – revenant évidemment à [BLACK] SABBAT en 90 et plus d’épreuves et de tribulations avec les labels abandonnant tout le monde et retournant dans les clubs et se reconstruisant à nouveau. Je pense qu’il y a beaucoup plus à dire.”

“Rainbow In The Dark: L’Autobiographie” a été publié le 27 juillet par Presse permutée aux États-Unis et au Canada et Gendarme au Royaume-Uni Le livre est illustré tout au long de photographies, en grande partie inédites, dérivées d’albums de photos de famille et d’archives personnelles, ainsi qu’un encart couleur de huit pages consacré à d’autres photographies rares de Ronniela vie et la carrière de .

Ronnie décédé d’un cancer de l’estomac le 16 mai 2010 à l’âge de 67 ans.

Dio était reconnu dans le monde entier comme l’un des chanteurs les plus grands et les plus influents de l’histoire du heavy metal. Le chanteur, qui enregistrait et tournait avec SABBAT NOIR ramification PARADIS ENFER avant sa maladie, a reçu un diagnostic de cancer de l’estomac à la fin de 2009. Il a subi une chimiothérapie et a fait ce qui est maintenant sa dernière apparition publique en avril 2010 au Revolver Golden Gods Awards à Los Angeles.

Au cours des 30 dernières années, Wendy Dio a été impliqué dans de nombreux aspects de l’industrie musicale, recevant des prix pour la scénographie et la production de vidéos de concerts, en plus d’être producteur exécutif sur de nombreux albums d’or et de platine. En 2010, elle co-fonde le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer dans Ronnie, qui a amassé plus de 2 000 000 $ pour la recherche sur le cancer, l’éducation et les dépistages précoces.

Mick Mur, en tant qu’auteur de musique rock pour des publications telles que Rock classique, Mojo, Les temps et une variété d’autres, avaient interviewé Ronnie un nombre incalculable de fois. En plus d’écrire pour de nombreuses publications musicales majeures du Royaume-Uni, mur a produit des documentaires télévisés et radiophoniques primés et a écrit des biographies de musiciens et de groupes, parmi lesquels « Quand les géants marchaient sur la terre : une biographie de Led Zeppelin » et “Deux cavaliers approchaient : la vie et la mort de Jimi Hendrix”.



