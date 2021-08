Wendy Dio explique pourquoi elle voulait détailler les retombées de Ronnie James Dio avec Vivian Campbell dans l’autobiographie de la chanteuse

Wendy Dio dit qu’elle ne pense pas qu’il y aurait jamais eu une réconciliation entre Ronnie James Dio et Viviane Campbell si le légendaire chanteur de heavy metal était encore en vie.

Ronnie, Viviane, le batteur Vinny Appice et bassiste Jimmy Bain collaboré aux trois premiers DIO albums — années 1983 “Saint plongeur”, 1984 “Le dernier en ligne” et 1985 “Sacre Coeur” – avant Irlandais Campbell gauche pour rejoindre SERPENT BLANC en 1987. Viviane plus tard, a publiquement contesté Ronnie‘s besoin d’un contrôle total du groupe, affirmant que les finances ont joué un rôle majeur dans le mauvais sang qui a précédé sa sortie. Spécifiquement, Campbell a déclaré qu’« il était devenu de plus en plus clair » pour lui que «Wendy (comme Ronniele directeur de) était déterminé à se séparer Ronnie de la bande. elle n’a pas vu DIO comme une unité créative. Ronnie savait mieux, mais je soupçonne que dans un effort pour reconquérir Wendy‘s love” après la séparation du couple, “il était prêt à se plier à ses caprices. Ainsi commença le début de la fin pour l’original DIO bande.”

On lui a demandé dans une nouvelle interview avec Ultimate Classic Rock s’il était important pour elle de détailler Ronniese brouille avec Viviane dans les mémoires du chanteur qui viennent de paraître, “Rainbow In The Dark: L’Autobiographie”, qu’elle, avec l’écrivain Mick Mur, terminé après Ronniela mort, Wendy dit : « Je le voulais, parce que j’en ai tellement marre d’entendre Viviane dire des choses comme, ‘Ronnie m’a payé cent dollars par semaine. Eh bien, comment a-t-il acheté une Ferrari avec cent dollars par semaine ? Ronnie a toujours été juste envers son peuple. Monter ce spectacle coûte cher. Tout le temps, nous avons payé pour tout : bus, camions, hôtels, indemnités journalières, éclairage, son et tout le reste. Je pense qu’il a traité le groupe très équitablement. Le problème est Viviane, pour une raison quelconque, a décidé qu’il voulait être Ronnie. Eh bien, vous savez, le groupe s’appelait DIO. Mais le fait était que Ronnie avait déjà été dans ARC-EN-CIEL et a payé sa cotisation, puis en SABBAT NOIR et a payé sa cotisation. Il n’était pas juste dans la rue et personne. Je me suis vraiment énervé. Je suis vraiment bouleversé quand je l’entends dire toutes les choses sur Ronnie. Ronnie n’est pas là pour se défendre. Je vais. J’ai tous les papiers pour le prouver. Combien il a été payé. Cela m’énerve un peu que les gens disent : ‘Oh, Ronnie était bon marché. Bien, Ronnie n’a jamais été bon marché du tout.”

Lorsqu’on lui a demandé si elle pensait qu’il y aurait eu une chance de construire une sorte de pont entre Ronnie et Viviane, Wendy a déclaré: “Non. Je ne pense pas, car il y a eu trop de choses désagréables de la part des deux dans la presse, et je pense que vous ne pouvez pas annuler ces choses.”

Campbell, Appice et Bain réunis en 2012 aux côtés du chanteur Andrew Freeman former DERNIER EN LIGNE. L’intention initiale du groupe était de célébrer Ronnie James Diopremiers travaux en réunissant les membres de l’original DIO s’aligner. Après avoir joué des spectacles qui comportaient une setlist composée exclusivement de matériel des trois premiers DIO albums, le groupe a décidé d’aller de l’avant et de créer une nouvelle musique dans la même veine.

Dans une interview de 2019 avec Ultimate Guitar, Viviane a parlé du différend financier qui a conduit à sa sortie de DIO. Il a déclaré: “Quand le groupe a été formé pour la première fois, Ronnie Raconté Vinny et Jimmy et moi-même que pour les trois premiers disques, si nous étions prêts à ne pas participer aux ventes de l’album ou aux recettes de la tournée ou à l’argent de la marchandise ou quelque chose du genre, si nous étions prêts à travailler avec un salaire très modeste, que d’ici le troisième album il en ferait une situation d’équité et nous obtiendrions une partie du disque et une partie de la tournée, etc. Nous avons donc travaillé pour moins que l’équipe de route. Nous avons fait le [1983] ‘Saint plongeur’ album, nous étions payés 100 $ par semaine. Lorsque nous avons commencé le ‘Saint plongeur’ tournée, notre salaire a augmenté jusqu’à 400 $ par semaine. Et ainsi de suite au fil des années, au fil des ‘Saint plongeur’ tournée et [1984’s] ‘Le dernier en ligne’ tournée et le [1985’s] ‘Sacre Coeur’ tournée, nos salaires augmentaient progressivement de tournée en tournée. Mais nous étions payés moins que notre éclairagiste, par exemple. Mais nous écrivions aussi les chansons avec Ronnie; nous faisions partie du processus créatif. Mais nous n’avons eu aucune des ventes de disques, nous n’avons eu aucun de l’argent des marchandises et aucun de l’argent des concerts. Nous étions d’accord avec ça parce que Ronnie nous avait promis que d’ici le troisième album, tout changerait. Nous travaillions tous vers cet objectif et le groupe avait de plus en plus de succès. Quand le troisième album est sorti, j’ai été le premier à dire à Ronnie, pour lui rappeler la promesse qu’il nous avait faite en 1982 lors de la formation du groupe, avant que nous ‘Saint plongeur’ record. je l’ai élevé à Ronnie quand nous enregistrions le troisième album, ‘Sacre Coeur’, et Ronnie a dit : ‘Parlons d’abord du dossier et ensuite nous en discuterons.’ J’ai donc attendu que le disque soit terminé et je l’ai repris. Et Ronnie dit : « Mettons-nous sur la route et répétons-nous et dès que la tournée commencera, nous pourrons en discuter avec Wendy.’ Wendy était son ex-femme et manager du groupe.

“Vous savez, avec le recul, je le vois très clairement maintenant. Cela se résumait vraiment à ceci – il n’y avait que quatre personnes dans la pièce quand Ronnie fait cette promesse, et c’était Ronnie et Jimmy et Vinny et moi-même. Wendy Dio n’était pas dans la pièce, et Ronnie n’a vraiment jamais tenu tête à son ex-femme et il n’a jamais eu le courage de lui dire qu’il nous avait fait cette promesse. Et elle n’a jamais vu la valeur du groupe d’origine. Elle était créativement myope qu’elle ne pouvait voir cela qu’avec Ronnie. Elle ne voyait pas de valeur dans qui jouait sur scène avec Ronnie ou qui a écrit des chansons avec Ronnie. Elle pensait juste que tout le monde pouvait être remplacé, alors que je pense Ronnie a vraiment réalisé la chimie du groupe original et il l’a vraiment apprécié. Mais en fin de compte, il n’a pas eu le courage de tenir tête à Wendy et il s’est dit qu’il était plus facile de se débarrasser de moi. Et c’est ce qu’il a fait.

“Les gens peuvent dire que c’est une question d’argent”, a-t-il poursuivi. “Et oui, en termes noirs et blancs, il s’agit d’argent. Mais le plus important pour moi, c’est que c’était une question de principe. Je crois fermement au principe, je l’ai toujours fait. Je crois en l’intégrité des gens et quand je regarde quelqu’un dans les yeux et je leur serre la main et je fais un marché avec eux, je respecterai ma part du marché et j’attends la même chose des autres. Ronnie ne l’a pas fait pour moi. C’est pourquoi j’ai été viré du groupe et cela m’a laissé un si mauvais goût dans la bouche pendant tant d’années. J’ai été tellement blessé par tout le processus qu’après cela, j’ai fait une erreur en disant des choses très blessantes à propos de Ronnie dans la presse, comme d’ailleurs il a dit la même chose de moi. Je pense que c’était une erreur pour nous deux de faire cela. Mais c’était une chose très douloureuse pour moi parce que je n’ai jamais voulu quitter ce groupe. J’y étais pleinement investi, je l’ai énormément apprécié, j’y croyais et j’ai donné du sang, de la sueur et des larmes sur tout au cours de trois albums pour construire ce groupe. Et puis être larguée sans cérémonie comme ça a été très, très douloureux pour moi. Il m’a donc fallu du temps pour boucler la boucle. Pour être honnête, je pense qu’il a aussi fallu Ronniepasse [in 2010] pouvoir voir cela sous un autre jour et se rendre compte que c’était autant Jimmy Baindu patrimoine et Vinny Appicel’héritage de et mon héritage tel qu’il était Ronnie‘s – nous possédions tous ces disques et cette histoire. Alors maintenant, j’en suis venu à l’embrasser pleinement, alors que pendant de nombreuses années, il était trop douloureux pour moi de l’écouter. Si ça passait à la radio, j’éteignais la radio. Je ne possédais aucun des disques, je ne voulais rien avoir à faire avec ça. Et maintenant, je le vois sous un tout autre jour. Je me rends compte que nous l’avons possédé autant que Ronnie et que c’est une chose joyeuse à embrasser. Cela me rend incroyablement heureux d’être sur scène avec Vinny, et avec Jimmy de son vivant, et de rejouer cette musique. C’est quelque chose dont je suis très fier. Mais il m’a fallu beaucoup de temps pour arriver ici, et c’est la raison pour laquelle. »

Dans une interview de mai 2011 avec le Brésil L’équipage de Roadie magazine, Wendy déclaré au sujet de la controverse entourant Ronniela relation de Campbell avec Campbell (en 2003, Viviane appelé Ronnie “un homme d’affaires affreux et, bien plus important, l’une des personnes les plus ignobles de l’industrie.”) : “[Vivian] toujours dit qu’il détestait tous les albums avec lesquels il jouait Ronnie, et c’était très blessant pour Ronnie. Très blessant. Aimeriez-vous quelqu’un qui dise quelque chose comme ça à propos de vos albums ? Il a dit beaucoup de choses dans la presse dans lesquelles je ne veux pas entrer, parce que ce n’était vraiment pas le cas Ronnie‘s querelle du tout. Ronnie ne l’a pas renvoyé. j’ai tiré [Vivian]. Il voulait autant d’argent que Ronnie recherché. Il pensait qu’il était aussi important que Ronnie était, et c’était tout simplement faux. Mais je ne veux pas entrer là-dedans. C’est de l’eau sous le pont. Cela n’a pas d’importance.”

Un clip vidéo de Ronnie James Dio appel Campbell “un putain de connard” et disant que “j’espère qu’il va mourir” en référence à son ancien camarade de groupe a été posté sur Youtube en octobre 2007. Le clip de deux minutes a été tourné le 30 mars 2007 alors que Ronnie signait des autographes pour les fans après PARADIS ENFERau Radio City Music Hall de New York. “C’est une merde” Dio mentionné. “Tu as déjà entendu ce qu’il a dit sur moi ? Il m’a appelé l’être humain le plus méprisable qui ait jamais vécu. J’ai dit : ‘Je pensais t’avoir donné une chance et fait de toi quelqu’un. Et maintenant tu joues avec qui ? FED putain de qui ?’ Il y a un putain de groupe de rock avec qui tu peux avoir la diarrhée.”