Wendy Dio explique sa décision de suspendre l’hologramme de Ronnie James Dio

Ronnie James Diol’ancienne épouse et gérante de longue date de Wendy Dio a parlé au Brésilien Kazagastão d’un possible retour de l’hologramme du légendaire chanteur de métal.

“[The hologram] a été bien reçu parfois, parfois non ; tout dépend des gens”, a-t-elle dit (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “Le problème avec l’hologramme, et c’est génial – et je ne dirai pas plus jamais – mais ça coûte tellement d’argent, vous ne pouvez aller que dans certains lieux à cause de sa hauteur et de sa taille. C’est trop cher pour voyager, donc nous ne pouvions pas venir au Brésil, ne pouvions pas venir en Amérique du Sud, ne pouvions pas aller au Japon, ne pouvions pas aller en Europe avec ça. Donc ça te limite tellement.

“Nous sortons donc l’année prochaine en mars – le DIO le groupe sortira à nouveau – mais cette fois j’ai trouvé un film ISO, un tournage à 17 caméras, il y en a un ISO de Ronnie seul. Nous avons donc pris cela, et nous le faisons avec des effets spéciaux. Ce ne sera donc pas un hologramme — ce sera un film de Ronnie lui-même avec le DIO groupe live et effets spéciaux. Alors on y travaille. Et que l’on peut emporter partout. Nous espérons donc venir au Brésil l’année prochaine.”

Le mois dernier, Wendy Raconté Rock classique ultime que le Ronnie James Dio l’hologramme était “en attente. Je ne sais pas si nous allons le refaire ou non”, a-t-elle déclaré. “Nous sommes sortis et nous l’avons essayé – nous l’avons fait.

“On parle toujours de faire l’hologramme”, a-t-elle poursuivi. “Je ne sais pas. Je pense qu’il y a tellement plus à faire en termes de développement [as far as technology]. Je pense juste que les fans préféreraient voir Ronnie comme étant vraiment Ronnie au lieu d’un hologramme.”

Dio décédé en 2010 à l’âge de 67 ans d’un cancer de l’estomac. L’hologramme du chanteur a été créé par une société appelée illusion oculaire et a fait ses débuts au Wacken en plein air festival en août 2016 devant plus de 75 000 fans.

Les Dio la production d’hologrammes utilise l’audio de Ronniedes performances en direct de tout au long de sa carrière, avec le DIO groupe jouant en direct, composé de Craig Goldy à la guitare, Simon Wright à la batterie et Scott Warren sur les claviers, avec Bjorn Englen à la basse. Apparaissent également avec eux sont Owens et LYNCH MOB leader Oni Logan.

Deux anciens DIO guitaristes ont publiquement exprimé leurs doutes sur la Ronnie James Dio hologramme. En décembre 2019, Tracy “G” Grijalva, qui a joué pour DIO de 1993 à 1999, a déclaré que l’hologramme “a l’air effrayant” et ressemble à “une marionnette”. Neuf mois plus tôt, Doug Aldrich, qui était dans DIO entre 2002 et 2006, a dit XS Rock cette “Ronnie ne serait probablement pas” comme l’hologramme. “Il serait probablement, comme, ‘Ce n’est pas ce pour quoi je me suis inscrit.’ Un hologramme ? Ce n’est pas vraiment ce qu’il voudrait être. Je suppose juste, tu sais, que c’est quelque chose qui Wendy pensé et elle a décidé que Ronnie ça irait bien. Mais je savais Ronnie assez bien pour savoir qu’il était très particulier et qu’il préférerait qu’ils le laissent simplement mourir et être en paix.”

Après le “Dio revient” la tournée initiale de sept dates de la tournée s’est achevée en décembre 2017, RonnieL’hologramme de a subi quelques modifications avant le lancement de l’étape 2019 du trek, qui a eu lieu en mai et juin de la même année.

Les “Dio revient” Ensemble de 17 chansons composé de sept airs chantés par le Dio hologramme – le reste en vedette Owens et Logan séparément ou ensemble — et englobait le matériel de Diosa longue carrière, y compris ses débuts dans ARC-EN-CIEL et SABBAT NOIR.

Il y a quelques années, Wendy Raconté Patch.com que les critiques de la Dio hologramme avaient “droit à leur opinion. Je demande juste aux gens de venir voir le spectacle d’abord avant de critiquer”, a-t-elle déclaré. “Nous avons eu beaucoup de critiques au début, mais je pense que de plus en plus de gens s’y habituent. C’est pour les fans. C’est pour les fans qui aimeraient voir Ronnie remonter sur scène et ceux qui n’ont jamais eu la chance de le voir. je pense Ronnie approuverait. Si quelqu’un a vu le ‘Sacre Coeur’ tournée en 1986, nous avons alors essayé de faire un hologramme. Nous avons eu Ronnie dans une boule de cristal suspendue à la scène parlant à travers elle. Il était aussi un innovateur en musique, alors pourquoi ne pas être un innovateur en technologie.”

L’année dernière, TESTAMENT guitariste Alex Skolnick, qui a tourné avec Ronnie à deux reprises à une décennie et demie d’intervalle — en 1992, lorsque Dio devant SABBAT NOIR et encore en 2008 quand Ronnie était le chanteur de SABBAT bande de rejeton PARADIS ENFER — a donné son avis sur la Dio hologramme sur Twitter, en écrivant : “Je ne crois pas à ces spectacles d’hologrammes. Ce serait une chose si l’artiste était toujours en vie, choisissait de ne pas faire de tournée pour une raison quelconque, donnait son approbation et peut-être même avait une part dans le processus. Mais Dio n’avait pas son mot à dire.” Skolnick a également ajouté un emoji pouce vers le bas pour exprimer sa désapprobation.

PERTURBÉ leader David Draiman a déclaré dans une interview en 2016 qu’il avait des sentiments mitigés sur les concerts mettant en vedette le Dio hologramme. Il a parlé de la perspective de voir une version holographique de Ronnie: “Cela me rend triste. Je suis toujours heureux d’entendre n’importe quelle musique de quelqu’un qui nous a quitté, que nous avons perdu. Mais je ne sais pas… Le truc de l’hologramme, pour moi, c’est presque de ne pas laisser les morts être mort.” Il a ajouté : “Cela semble juste bizarre… Y a-t-il une différence entre un hologramme et un gars qui s’habille comme Ronnie James et le faire?”