Wendy Dio n’exclut pas le deuxième tome des mémoires de Ronnie James Dio

L’autobiographie tant attendue de l’icône de la musique heavy metal Ronnie James Dio, la voix puissante de ELFE, ARC-EN-CIEL, SABBAT NOIR et son groupe homonyme de longue date DIO, sera publié le 27 juillet par Presse permutée aux États-Unis et au Canada et Gendarme au Royaume-Uni Co-écrit avec un journaliste musical britannique Mick Mur et Diola veuve et gérante de longue date Wendy Dio, “Rainbow In The Dark: L’Autobiographie” est maintenant disponible en pré-commande.

Interrogé dans une nouvelle interview avec Darren Paltrowitz s’il y a une chance qu’il y ait une deuxième partie à Ronnieles mémoires, Wendy dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je ne sais pas. Je veux dire, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées après, avec le retour à [BLACK] SABBAT dans les années 90, retour à SABBAT vers la fin, obtenir une rue qui porte son nom, faire tout un tas de choses différentes. Perdre les contrats d’enregistrement dans les années 90 lorsque le grunge est arrivé ; tout le monde est tombé. Devoir sortir et revenir en arrière et trouver une autre étiquette, une petite étiquette. Devoir recommencer dans de petits endroits au lieu d’arènes. Il y a beaucoup de hauts et de bas, il y a encore des hauts et des bas. Obtenir un Grammy. Toutes ces choses différentes [that could be included in] deuxième partie. Mais je ne sais pas. Cela dépend de comment se déroule la première partie. Si la première partie se passe vraiment bien et que les fans veulent la deuxième partie, alors il y aura une deuxième partie. Ça dépend. Il a été écrit pour les fans. Ronnie l’a écrit avec son cœur, et nous avons essayé de le continuer à travers Ronniec’est une façon de vouloir que ça sorte.”

Ronnie avait commencé à écrire le manuscrit plusieurs années avant d’être diagnostiqué avec un cancer et sa mort éventuelle en 2010. Né à Portsmouth, New Hampshire et élevé dans une famille italo-américaine dans la ville de Cortland, dans le nord de l’État de New York, son parcours vers la renommée internationale était à peine pré- -ordonné. Il a d’abord commencé à jouer de la trompette, puis de la guitare et de la basse dans des groupes locaux lors de fêtes, de bars et de clubs alors qu’il était encore au lycée, survivant à des revers qui ont changé sa vie – parmi lesquels la perte de son compagnon de groupe et meilleur ami dans un accident de voiture qui a mis le sien la vie en danger. Ces événements l’ont rendu plus concentré et déterminé à réussir. Il documente comment il est passé de sideman à chanteur et leader à non pas un, mais trois groupes de renommée internationale multi-platine, jouant sur les scènes les plus sacrées du monde, parmi lesquels Hammersmith Odeon de Londres, Budokan de Tokyo, The Forum dans sa ville natale ultime. de Los Angeles, et l’arène qui représentait, pour lui, le summum du succès — le Madison Square Garden de New York, où ce livre commence et se termine.

Ronnie James Dio tisse son histoire de ténacité, de tragédie et de triomphe dans un style conversationnel bavard, se déplaçant facilement à travers la transition soudaine qui l’a placé au premier plan derrière un microphone; la chance qui a conduit à la formation de ARC-EN-CIEL et une collaboration productive mais difficile avec le guitariste Ritchie Blackmore; la rencontre fortuite avec SABBAT NOIR guitariste Tony Iommi cela a fait de lui le deuxième chanteur à diriger le vénérable groupe, les amenant à de nouveaux niveaux de succès international; son mariage avec Wendy, qui est devenu son manager et véritable partenaire et le pari énorme qu’ils ont pris ensemble pour lancer l’entreprise la plus réussie de sa carrière… son propre groupe, DIO. Il explique comment les « cornes du diable » (ou maloik), quelque chose que sa grand-mère lui a appris comme protection contre le « mauvais œil », sont devenus sa carte de visite personnelle et un symbole durable du heavy metal pour les fans du monde entier.

Ronnie écrit franchement sur les nombreux excès de la vie rock ‘n’ roll, comment ses talents d’auteur-compositeur sont nés par nécessité et le nombre de fois où il a été contraint de repenser son cheminement de carrière, s’accrochant toujours avec confiance au rêve qui l’a propulsé vers l’avant. Il parle tout au long du livre de son amour pour ses fans fidèles, pour qui sa considération a conduit à d’innombrables heures de signature d’autographes et de pose pour des photos afin que personne ne soit déçu. “Il possédait l’une des plus grandes voix de tout le heavy metal et avait le cœur à l’égaler”, a déclaré SOEUR TORSADÉE guitariste Jay Jay Français au moment de la Diopasse. “C’était la personne la plus gentille et la plus classe que vous voudriez rencontrer.”

“Rainbow In The Dark: L’Autobiographie” est illustré tout au long de photographies, en grande partie inédites, tirées d’albums de photos de famille et d’archives personnelles, ainsi qu’un encart couleur de huit pages consacré à d’autres photographies rares de Ronniela vie et la carrière de .

Pour achever le livre, Wendy, qui Ronnie rencontré en 1975, marié en 1978 et devenu son manager suite à son départ douloureux de ARC-EN-CIEL, a étoffé certaines sections inachevées avec des détails supplémentaires et ses propres observations d’événements spécifiques couverts dans le livre. Au cours des 30 dernières années, Wendy Dio a été impliqué dans de nombreux aspects de l’industrie musicale, recevant des prix pour la scénographie et la production de vidéos de concerts, en plus d’être producteur exécutif sur de nombreux albums d’or et de platine. En 2010, elle co-fonde le Fonds Ronnie James Dio Stand Up And Shout Cancer dans Ronnie, qui a amassé plus de 2 000 000 $ pour la recherche sur le cancer, l’éducation et les dépistages précoces. Elle a travaillé avec le célèbre journaliste musical et auteur britannique Mick Mur, qui, en tant qu’auteur de musique rock pour des publications telles que Rock classique, Mojo, Les temps et une variété d’autres, avaient interviewé Ronnie d’innombrables fois, pour finaliser le manuscrit. En plus d’écrire pour de nombreuses publications musicales majeures du Royaume-Uni, mur a produit des documentaires télévisés et radiophoniques primés et a écrit des biographies de musiciens et de groupes, parmi lesquels « Quand les géants marchaient sur la terre : une biographie de Led Zeppelin » et “Deux cavaliers approchaient : la vie et la mort de Jimi Hendrix”.