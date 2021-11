Wendy Moten n’a pas laissé quelques blessures l’empêcher d’épater le public et les juges lors de sa performance live de The Voice lundi. Une semaine seulement après que le chanteur de Team Blake Shelton soit tombé sur scène, Moten est monté sur scène lundi soir – os brisés et tout – pour une interprétation à couper le souffle de la chanson classique de Dolly Parton « Jolene ».

La finaliste du Top 10, 57 ans, se tenait devant le public avec des plâtres vêtus de perles sur les deux bras, expliquant qu’elle avait été emmenée à l’hôpital après être tombée sur un haut-parleur sur scène la semaine dernière, un accident qui l’a laissée avec une fracture du droit. coude et une fracture du poignet gauche. Ses blessures, cependant, n’ont pas eu d’impact sur sa voix, et Moten a impressionné les juges non seulement par sa performance, mais aussi par sa persévérance. Kelly Clarkson a dit à Moten : « Je sais à quoi a ressemblé ta semaine. Félicitations à toi d’être même sur cette scène en ce moment et d’avoir fait ça ! De venir ici comme si de rien n’était… Bravo. » Les éloges se sont poursuivis avec Shelton, qui a déclaré au chanteur qu’il n’avait « jamais vu un meilleur exemple de force, de persévérance et d’intrépidité ».

.@WendyMoten chante un @DollyParton CLASSIC. 🎶 #VoiceTop10 #TeamBlake pic.twitter.com/V4dfjVhNeh – La voix (@NBCTheVoice) 30 novembre 2021

La performance de Moten est survenue juste une semaine après avoir suscité l’inquiétude des téléspectateurs lorsqu’elle a rejoint Shelton et les autres membres de l’équipe Lana Scott et Paris Winningham pour une performance de « Je ne peux pas m’aider » lors de l’épisode du mardi 23 novembre du concours de chant NBC. . Alors qu’elle quittait la scène après la représentation, Moten a semblé trébucher sur un haut-parleur, la faisant tomber durement au sol. L’animateur Carson Daly a vu la chute se produire quelques instants avant le spectacle à une pause publicitaire, disant aux téléspectateurs, « moment malheureux pour Wendy Moten, qui s’en va et nous espérons qu’elle va bien », car Moten a pu être vu en train d’être aidé hors de la scène par son entraîneur et coéquipiers.

« Je vais bien, je suis un peu meurtri, mais tu sais quoi ? Je suis toujours prêt à partir ! » Moten a déclaré aux téléspectateurs lorsque l’émission est revenue de la pause publicitaire, Daly notant que rien de tel que sa chute ne s’était jamais produit dans l’émission auparavant. Sur son histoire Instagram, Moten a partagé une publication d’un compte de fan d’Ariana Grande disant: « Je suis tellement contente qu’elle aille bien … omg j’étais tellement inquiet. » Cependant, il semble que les blessures de Moten étaient un peu plus graves et ont nécessité un voyage à l’hôpital. Moten n’a fourni aucune autre mise à jour sur son état ou son rétablissement pour le moment.

Moten, qui a remporté un rare tour de 4 chaises lors de son audition à l’aveugle, fait partie des 10 finalistes du Top 10 de cette saison, aux côtés de Scott et Winningham. L’épisode de lundi a marqué les performances live du Top 10. De nouveaux épisodes de The Voice sont diffusés les lundis et mardis à 20 h HE sur NBC. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour.