Wendy Raquel Robinson parle de l’impact culturel de « The Game »

*Wendy Raquel Robinson a récemment parlé avec MADAMENOIRE de la reprise de son rôle de Tasha Mack dans la comédie dramatique sur le football « The Game ».

Robinson a joué Tasha Mack pendant plus de neuf saisons en tant que série jusqu’à la fin de la saison 9 en 2015. Au début de cette année, il a été annoncé que la série bien-aimée ferait un autre retour – son troisième.

Lisez ci-dessous ce que Robinson a partagé sur le retour de « The Game » sur Paramount +, où vous pouvez regarder des épisodes anciens et nouveaux.

MADAMENOIRE : En ce qui concerne le dernier chapitre de la série, comment pensez-vous que la série a été modifiée pour ce que nous sommes maintenant culturellement en 2021 ?

Wendy Raquel Robinson: Je pense que nous tenons un miroir à l’Amérique – pas seulement à l’Amérique noire – mais un miroir à l’Amérique dans son ensemble.

Avec Tasha par exemple, nous disons qu’elle est une femme dans un monde dominé par les hommes qui essaie toujours d’obtenir des clients de haut niveau. Mais ils ne sont pas sûrs d’elle parce que c’est une femme, et ils pensent qu’elle n’a pas les couilles pour tout faire.

Nous parlons de santé mentale et de la façon dont cela peut être tabou, même si nous voyons quand quelque chose ne va pas avec quelqu’un dans notre famille, mais en tant que société, nous la rejetons souvent et la laissons tomber.

Nous parlons de hairism et de racisme et de ne pas pouvoir être propriétaire d’une équipe de football en tant que Noir pendant des années, même si c’est un sport à peu près dominé par les Noirs. De quoi s’agit-il?

Cette saison est tout au sujet des secondes chances. Tout le monde se creuse et essaie de trouver son but. C’est donc plus grand que The Game. C’est le jeu de la vie.

MN : Et donc pour votre personnage, Tasha Mack, comment était-ce de reprendre ce rôle ?

Robinson : C’était intimidant [laughs]! Mais ça a été excitant aussi. C’est un pétard. Revenir, c’était comme mettre une nouvelle paire de chaussures ou refaire du vélo. Tout m’est revenu.

J’étais tellement ambivalente à l’idée de retourner à Tasha parce que, en tant qu’actrice, je ne voulais pas rester coincée dans une petite boîte sur la façon dont les gens me voient à l’écran.

Mais c’est incroyable. Les scénaristes ont élargi cette « boîte » de Tasha en quelque chose qui se situe juste au-delà.

Quand je regarde des stars de feuilletons comme Susan Lucci – quelqu’un qui a joué son rôle pendant 30 ans et plus – quel merveilleux cadeau en tant qu’acteur pour incarner un personnage à travers tous ces différents voyages et chapitres de nos vies.

MN : Comme vous l’avez mentionné, Tasha est un personnage tellement emblématique. Comment a-t-elle évolué et que peuvent attendre les téléspectateurs d’elle ?

Robinson : Quand j’ai commencé avec Tasha, elle était en train de comprendre sa phase de rencontres et pourquoi elle ne pouvait pas garder un homme. En même temps, elle gérait son fils et sa carrière et vivait par procuration à travers lui.

Maintenant, Tasha a vraiment trouvé sa propre voix, sa propre fondation, son propre équilibre – même si elle jongle toujours pour maintenir cet équilibre.

Elle est également la mère d’une belle fille de huit ans, donc les téléspectateurs peuvent voir la maternité sous un nouvel angle pour elle.

La voir passer cette arche de 18 ans a été une course folle. Elle a trouvé son but.

Tasha est comme maman, tante, sœur, cousine et amie – j’ai l’impression d’être un peu « Je suis chaque femme » pour tout le monde quand je la joue.

Ce qui est très intéressant, c’est que ce sont des gens qui me disent : « Je regarde l’émission maintenant avec mes petits-enfants, ma fille ! C’est différent ! [laughs]. Quand ces fans étaient plus jeunes et regardaient la série par rapport à maintenant en regardant en arrière et en regardant la série, ils voient un épisode et réfléchissent à où ils en étaient dans leur vie la première fois qu’ils ont regardé. Ils pensent à Tasha et où elle était en tant que personnage. C’est une perspective tellement différente.

MN : Et que signifie pour vous cette longévité de Tasha Mack et The Game pour les fans ?

Robinson : Sans que je sois émotif, c’est vraiment très humiliant. Je suis tellement reconnaissant et reconnaissant de cette opportunité. C’est comme un moment « pince-moi » parce que c’est sans précédent qu’un spectacle revienne trois fois différents.

Pour avoir ce type de longévité et avoir toujours la fanfare et le battage médiatique – j’ai l’impression que l’excitation est devenue encore plus élevée cette fois-ci.

Cette inclinaison de la série est certainement l’un des moments forts de ma carrière – sans parler du personnage de Tasha Mack. Et j’ai fait des choses incroyables pendant mon temps dans l’industrie, mais voir le soutien que nous recevons de Paramount+ et les retours positifs ont été formidables.

MN : Pour conclure, nous aimerions entendre tout ce que vous pouvez partager sur un épisode que vous avez tourné pour cette saison et qui vous a particulièrement marqué.

Robinson : Cette saison – je vais devenir ému si j’en parle – il y a un épisode très spécial qui parle de la coiffure dans la communauté noire. Je crois que c’est le numéro cinq ou six dans la saison.

C’est au-delà du texturisme. Il s’agit de « Je suis plus que mes cheveux ». Il s’agit de « Mes cheveux ne me définissent pas. »

L’épisode déballe un événement entre ma fille et moi qui est vraiment puissant. Cela change la trajectoire de la véritable ambition de Tasha Mack – cela change de cap. Comme si nous n’allions pas seulement faire du football, nous allons en faire beaucoup plus. Et le catalyseur de tout cela, ce sont les cheveux.

Cela va être si puissant et si pertinent sur le plan social – cela va toucher une corde sensible chez tant de femmes. Je suis tellement fier de cet épisode.

