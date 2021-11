La mère de Kyle Rittenhouse est apparue dans l’émission Fox News de Sean Hannity pour se plaindre que le président Joe Biden avait « diffamé » son fils dans un tweet l’année dernière en suggérant qu’il était un suprémaciste blanc. Rittenhouse est actuellement jugé pour avoir prétendument tué deux hommes lors de manifestations à Kenosha, dans le Wisconsin, le 25 août 2020, à la suite de l’arrestation par la police de Jacob Blake, un homme noir, rapporte Insider.

Apparaissant dans l’émission de Hannity jeudi soir, Wendy Rittenhouse a dit à Hannity que Kyle « a beaucoup de guérison à faire » et qu’il fait toujours des « cauchemars » à propos de cette nuit-là.

Bon sang, si seulement Kyle n’avait pas amené ag*n cette nuit-là, alors il n’aurait pas eu à s’en soucier. D’autant plus qu’Anthony Huber, 26 ans, et Joseph Rosenbaum, 36 ans, n’auront jamais la chance de faire une « guérison ».

Mais selon Wendy Rittenhouse, Biden, alors candidate à la présidentielle, a suggéré à tort que son fils était un suprémaciste blanc après la fin des manifestations.

Dans un tweet de Biden publié le 30 septembre 2020, une vidéo montre la situation virulente à Kenosha et comprend une brève image de Kyle Rittenhouse portant l’arme qu’il a utilisée pour tirer Huber et Rosenbaum.

Dans la légende, Biden a déclaré qu’il pensait que les suprémacistes blancs étaient en partie responsables de ce qui s’était passé et il a en outre mis le blâme là où il appartenait carrément: sur les épaules du président de l’époque, Donald Trump, le fustigeant pour avoir ignoré la question lors du débat présidentiel du 29 septembre. en Ohio.

« Il n’y a pas d’autre façon de le dire: le président des États-Unis a refusé de désavouer les suprémacistes blancs sur la scène du débat hier soir », a posté Biden dans le tweet.

« Quand j’ai vu que j’étais choquée, j’étais en colère », a-t-elle déclaré. « Le président Biden ne connaît pas du tout mon fils, et ce n’est pas un suprémaciste blanc. » « Ce n’est pas un raciste », a-t-elle poursuivi. « Et [Biden] l’a fait pour les votes. Et j’étais tellement en colère contre lui pendant un moment et ce qu’il a fait à mon fils, il l’a diffamé.

Devant le tribunal mercredi, Kyle Rittenhouse a affirmé qu’il avait agi en état de légitime défense, affirmant qu’il se sentait « acculé » par l’une des victimes, Jacob Rosenbaum. Et comme cela a été rapporté, il avait lui-même un peu pleuré. Je suppose que vous pouvez dire que je ne me sens pas particulièrement sympathique envers lui, n’est-ce pas ?

La défense a terminé sa cause jeudi dernier. Le jury délibère toujours après 3 jours.

Mais une chose est très claire lorsque vous avez un président qui dit des choses comme « vous aviez beaucoup de gens dans ce groupe autres que les néonazis et les nationalistes blancs, la presse les a traités de manière très injuste. Vous aviez aussi des gens très bien des deux côtés », cela a ouvert le sous-sol de l’Amérique et le racisme est monté dans les escaliers après un long sommeil. Oh bien sûr, il y a toujours eu du racisme ici. Cela ne s’est pas terminé avec les années 1960, mais Trump a fait bouillir la marmite et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles ce pays est marqué par de telles protestations et tant de divisions.

J’espère que les gens garderont cela à l’esprit lorsque nous aurons enfin un verdict. Et non, je ne suis pas sûr à 100 % si Rittenhouse est raciste, mais une chose dont je suis sûr, c’est qu’il n’avait pas besoin d’une arme à feu lors de la manifestation. Un qui était déjà racialement chargé pour commencer.