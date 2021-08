Wendy Rogers, Doug Mastriano et Teddy Daniels exigent un audit 2020 de style Maricopa en Pennsylvanie ⋆ 10z viral

Le sénateur de Pennsylvanie Doug Mastriano et le sénateur de l’Arizona Wendy Rogers ont organisé mardi soir un rassemblement sur l’intégrité électorale en Écosse, en Pennsylvanie. L’événement a connu plus d’un changement de lieu et devait se tenir à .sburg jusqu’à un changement de dernière minute en raison de la menace des intempéries. Malgré le changement, le rassemblement était toujours debout et a attiré de tout l’État. Parmi les autres orateurs figuraient la porte-parole de Trump, Liz Harrington, le représentant Rob Kauffman, le candidat au Congrès Teddy Daniels et le cofondateur d’Audit The Vote PA, Toni Shuppe. Women For America First, l’organisation qui a organisé le grand rassemblement « Save America » le 6 janvier, a organisé l’événement de mardi.

Le représentant Kauffman a commencé la soirée en annonçant son intention de mener un audit médico-légal complet en Pennsylvanie sur la base du modèle du comté de Maricopa. “Nous avons hâte de voir ce qui s’en vient et nous vous remercions d’avoir mené la charge en Amérique pour les électeurs”, a déclaré Kauffman au sénateur Rogers. « Mais devinez pourquoi nous sommes ici ce soir ? Nous allons faire la même chose en Pennsylvanie », a-t-il ensuite ajouté. Cela a entraîné une ovation debout et des chants forts de « USA » de la foule. Kauffman, ainsi que Mastriano et le sénateur de l’État de PA, Cris Dush, se sont rendus en Arizona en juin afin d’observer le processus d’audit dans le comté de Maricopa.

Le sénateur Mastriano a ensuite été présenté à une ovation debout et à de fortes acclamations. Masstriano a été la figure de proue de l’appel à un audit électoral en Pennsylvanie. En juillet, Mastriano a soumis une demande d’enquête médico-légale pour les dossiers de trois comtés : York, Tioga et Philadelphie. Philadelphie, un bastion démocrate, a refusé la demande. Un conseil de comté à majorité républicaine dans le comté de Tioga a également décliné la demande et a accusé Mastriano de créer un “chaos inutile” en poussant pour une vue détaillée des élections du comté en 2020. “Je suis déjà dégoûté de la politique et des politiciens, je suis dégoûté par le déshonneur, les mensonges, les jeux auxquels ils jouent. Je suis fatigué des matchs », a déclaré Matriano mardi. « S’il n’y a rien à cacher, qui n’ouvre pas les livres ? »

Le sénateur Rogers a ensuite pris la parole, recevant à nouveau une ovation debout de la foule. “Nous ne faisons pas seulement cela pour 2022, nous devons découvrir ce qui s’est passé en 2020”, a annoncé Rogers sous les acclamations de la foule. « C’est maintenant une combinaison d’expertise technique pouvant être emballée, exportable, excellente, la meilleure de tous les temps. Nous avons le plan », a déclaré le sénateur à propos de l’audit de Maricopa. Rogers a également rejeté les menaces de Merrick Garland et du régime Biden de mettre fin à l’audit. « Excusez-moi, c’est l’Arizona, le gouvernement fédéral, vous êtes ici, c’est notre vérification. La législature de l’État a beaucoup de pouvoir, la constitution américaine, c’est ce qui nous donne notre pouvoir.

Wendy Rogers ~ Pennsylvanie Audit du rassemblement électoral. “Personne n’est spécialisé dans les audits électoraux – jusqu’à présent” #WethePeople a maintenant un plan pour mener des audits, en raison de l’audit dans le comté de Maricopa 🇺🇸😎 🛡️Le Saint🛡️ pic.twitter.com/e8PJmtph1d — 🛡️⚜️ ֆ ǟ ɨ ռ ⚜️🛡️ (@1LYM1) 18 août 2021

Les résultats de l’audit de l’Arizona devraient être rendus publics dans un proche avenir. « Les sociétés d’audit confirmatrices préparent le projet de rapport à présenter à l’équipe du Sénat. L’équipe du Sénat examinera ensuite l’exactitude et la clarté du rapport final qui sera rendu public », a déclaré lundi la présidente du Sénat de l’Arizona, Karen Fann (R), sur Twitter. Rogers a noté que le rapport de vérification préliminaire sera publié dans quelques jours. « RAPPORT D’AUDIT PRÉLIMINAIRE À VENIR DANS PLUSIEURS JOURS », a tweeté Rogers.

Les sociétés d’audit confirmatrices préparent le projet de rapport à présenter à l’équipe du Sénat. L’équipe du Sénat examinera ensuite l’exactitude et la clarté du rapport final qui sera rendu public https://t.co/82a23Xp2qj – Karen Fann (@FannKfann) 16 août 2021

Teddy Daniels, un vétéran de Purple Heart en Afghanistan et candidat républicain pour le 8e district du Congrès de Pennsylvanie, a clôturé l’événement par un discours enflammé. « Ils ont trouvé neuf bulletins de vote militaires dans une benne à ordures, personne ne semblait s’en soucier. Même un gars qui a annoncé pour gouverneur, son comté d’origine, introuvable », a déclaré Daniels. « Eh bien, j’ai organisé des gens et nous y sommes allés. Les médias m’ont frappé, eh bien, frappez-moi autant que vous voulez. J’ai survécu au combat, il n’y a rien que vous puissiez faire qui puisse me blesser.

“C’est maintenant. C’est la colline sur laquelle nous nous tenons et combattons. Si nous perdons ce combat, nous perdons tout », a déclaré Daniels à propos d’un audit électoral. « Le temps des gentils est terminé, le temps du politiquement correct est terminé… Plus ils me frappent, plus ils essaient de me faire taire, plus je creuse. »

On m’a envoyé cette vidéo de quelques patriotes enflammés de mon discours d’hier soir. C’est ce que ressent l’Amérique en ce moment ! pic.twitter.com/oQzPyVPXMm – Teddy Daniels pour le Congrès (@DanielsCongress) 18 août 2021

Le sénateur Rogers sera en Virginie dimanche pour un autre événement d’intégrité électorale. «Une fois que l’Arizona a remis notre rapport préliminaire, il appartient aux autres États de procéder à des audits médico-légaux et de publier leurs rapports. Nous devons continuer à pousser », a écrit Rogers dans un tweet dimanche dernier. Une pétition exigeant un audit médico-légal complet pour la Pennsylvanie a recueilli plus de 1 000 signatures à ce jour.