Wendy Rogers recueille près d’un million de signatures appelant à la décertification des élections en Arizona avant les résultats de l’audit ⋆ 10z viral

La sénatrice de l’Arizona Wendy Rogers a recueilli près d’un million de signatures pour sa pétition visant à retirer l’accréditation des élections de 2020 en Arizona avant la publication très attendue demain de l’audit complet de l’Arizona.

“Nous avons 987 000 signatures sur notre pétition pour #Décertifier l’élection”, a écrit Rogers sur Twitter hier. “À seulement 13 km de 1 million.” Rogers a ajouté que « les gens se sont moqués de nous quand j’ai dit que je voulais 1 million de signatures. Le #AZAudit sort le [Friday]. Frappons 1 million avant cela.

– Wendy Rogers (@WendyRogersAZ) 22 septembre 2021

La croissance de la pétition Rogers a été astronomique. Il y a un peu plus d’un mois, le 9 août 2021, National File a rapporté que la pétition avait déjà dépassé les attentes des sceptiques avec 100 000 signatures.

“Nous avons maintenant 107 918 signatures”, avait alors écrit Rogers sur Twitter. « Plus de 10 % là-bas. Je veux avoir 1 million de signatures pour montrer mon soutien à la décertification. S’il vous plaît, partagez ceci et envoyez également à tous ceux que vous connaissez. À l’époque, le site Web de Rogers avait du mal à faire face à l’intérêt massif suscité par la pétition.

Comme l’a rapporté Media Right News en août, le site Web de Rogers a été interrompu à un moment donné par la surcharge de trafic, mais est revenu en ligne après la mise à niveau des serveurs d’hébergement. « Ma pétition de décertification est de retour ! Nous avons mis à niveau les serveurs et la mise à jour de l’adresse IP a pris un certain temps », a annoncé Rogers. “Continuez à vérifier si vous rencontrez toujours des problèmes. Nous sommes jusqu’à 36 302 signatures – passons à 1 million ! Je rapporterai le numéro lors de mes interviews télévisées.

Depuis lors, Rogers a lancé son appel à des audits médico-légaux dans d’autres États, dont la Pennsylvanie, où elle a fait campagne aux côtés du candidat à la Chambre des États-Unis Teddy Daniels et du sénateur de Pennsylvanie Doug Mastriano, qui appellent également à un audit médico-légal des élections de 2020 dans l’État.

À cette époque, Rogers est également devenu membre fondateur du nouveau Election Integrity Caucus, une organisation au niveau de l’État pour les législateurs des États-Unis qui souhaitent utiliser les obligations constitutionnelles pour rétablir et préserver des élections libres et équitables dans le pays.