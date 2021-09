Wendy Williams a été emmenée à l’hôpital pour faire vérifier sa santé mentale plus tôt cette semaine.

Un porte-parole du NYPD a déclaré jeudi à Page Six qu’ils avaient reçu un appel à 8h43 mardi, demandant une ambulance pour transporter une femme de 57 ans à la résidence de Williams à Manhattan pour une évaluation psychiatrique. Le patient a été emmené à l’hôpital Beth Israel, a déclaré le porte-parole au média.

Selon The Sun, la femme non identifiée était Wendy Williams ; Son représentant n’a pas répondu aux appels à commentaires. Au milieu des informations faisant état de sa santé mentale, une source a déclaré à Page Six qu’elle était seule et continuait de lutter pour sa santé.

« Cela a été une période très difficile pour Wendy. C’est une femme célibataire avec très peu d’amis. Elle a perdu son mariage, sa mère, et elle vit seule », a déclaré la source. « Il a beaucoup de choses à gérer. »

La première de la nouvelle saison du Williams Show a été reportée au 4 octobre, initialement prévue pour le 20 septembre. Les initiés ont déclaré que le personnel restait sur place pour les publications sur Instagram et les nouvelles “comme tout le monde”.

L’hospitalisation de Wendy Williams intervient un jour après que son émission a annoncé qu’elle avait été testée positive pour un « cas bénin de COVID-19 » tout en poursuivant ses « examens de santé ».

La semaine dernière, l’animateur de “How You Doing?” Il n’a pas assisté à leurs activités promotionnelles en raison de problèmes de santé. Williams a déjà discuté de divers problèmes de santé dans son émission, y compris sa bataille contre la maladie de Grave et la toxicomanie, cette dernière ayant conduit à une cure de désintoxication et à un centre de santé en 2019.

Avant que l’émission n’annonce que Williams n’assisterait pas à des événements promotionnels, une source a déclaré à Page Six qu’elle ne pensait pas que l’hôte serait en mesure d’assister à la première.

Wendy Williams n’a pas encore commenté publiquement sa santé ou ce qui s’est passé la semaine dernière.

Alors, Wendy Williams est allée à l’hôpital pour vérifier sa santé mentale.

