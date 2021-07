Wendy Williams a fait un segment sur une star de TikTok assassinée, et beaucoup ont estimé que c’était très irrespectueux

Au cours des 13 dernières années, Wendy Williams s’est avérée être un succès indéfectible dans le monde des talk-shows de jour, bien que sa réputation ne soit plus tout à fait ce qu’elle était, en grande partie en raison de segments douteux et de moments difficiles de plus en plus un événement régulier. Exemple : Williams a emprunté la voie la plus bizarre et la plus inconfortable possible pour faire face au décès récent de la star de TikTok, 19 ans, Swavy, qui a été abattue lundi et est décédée plus tard à l’hôpital. Plutôt que d’aborder directement le sujet tragique, Williams a emprunté une route panoramique étrangement dérangeante qui a suscité de nombreux commentaires négatifs sur les réseaux sociaux.