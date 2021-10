Wendy Williams annule les apparitions promotionnelles en raison de problèmes de santé et retarde le retour au talk-show

Wendy Williams a de nouveau reporté la première de la saison 13 de The Wendy Williams Show alors qu’elle traite de problèmes médicaux en cours. La saison devait débuter le 20 septembre, mais Williams a annulé les apparitions promotionnelles de l’émission le 9 septembre, puis a reporté la première au 4 octobre après avoir été testée positive pour un cas révolutionnaire de COVID-19. Jeudi, la première de l’émission a de nouveau été reportée au 18 octobre.

Il est apparu que Williams, 57 ans, pourrait être assez bien pour retourner au travail le 4 octobre parce que son équipe a commencé à promouvoir la première sur Instagram cette semaine. Mardi, son équipe a publié un teaser, assurant aux fans qu’il y aurait de nouveaux épisodes toute la semaine prochaine. “L’ATTENTE EST FINIE ! La saison 13 commence LUNDI. Vous ne voulez pas la manquer”, a taquiné son équipe. Puis mercredi, son équipe a publié un compte à rebours, notant qu’il ne restait que cinq jours avant la première. Cependant, jeudi, son équipe a annoncé que la première du 4 octobre ne serait pas.

“Wendy ne reviendra pas avec de nouvelles émissions le 4 octobre”, indique le nouveau communiqué. “Elle a des abeilles et continue d’être soignée par un médecin et n’est toujours pas prête à retourner au travail. Nous prévoyons de revenir avec de nouvelles émissions le 18 octobre.” Selon son équipe, le cas révolutionnaire de COVID n’est “plus un problème” car Williams a récemment été testé négatif. Cependant, elle est “toujours aux prises avec des problèmes médicaux en cours”, a conclu le communiqué.

Williams devait faire du travail promotionnel pour la 13e saison de son émission au cours de la deuxième semaine complète de septembre avant la première du 20 septembre. Cela a cependant été annulé, car Williams avait besoin de « d’autres évaluations » pour des « problèmes de santé en cours ». Le 15 septembre, son équipe a déclaré qu’elle avait été testée positive pour un cas révolutionnaire de COVID-19 et que sa première avait été reportée au 4 octobre à cette époque. Le 17 septembre, des sources ont déclaré à TMZ qu’elle avait été hospitalisée le 14 septembre pour une évaluation psychiatrique. Depuis lors, plusieurs photos inquiétantes de Williams prises dans un fauteuil roulant à New York ont ​​fait surface.

Jeudi, des sources ont déclaré à Page Six que la décision de reporter la première était soudaine. “La guérison n’est pas un processus en ligne droite”, a déclaré la source. “On a senti au cours des dernières 24 heures que nous voulions lui donner plus de temps pour récupérer.” Les producteurs ont décidé de retarder la première parce qu’ils ne voulaient pas commencer et devaient ensuite s’arrêter. La source a insisté sur le fait que Williams accueillera certainement l’émission à son retour, et non un hôte invité.

Williams n’a pas commenté publiquement sa crise de santé actuelle. Elle a été forcée de s’absenter de l’émission pour des raisons médicales en 2018, 2019 et début 2020, mais elle a commencé la saison 12 à temps en septembre 2020. En mars 2018, elle a parlé de sa lutte contre la maladie de Graves, un système immunitaire troubles du système et hyperthyroïdie. Elle a également passé du temps en cure de désintoxication et dans un établissement de vie sobre en 2019.