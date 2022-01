Wendy Williams aperçue en vacances avec son fils Kevin Jr. alors que le spectacle se poursuit avec des hôtes invités

Avec Wendy Williams étant MIA de son talk-show de jour depuis les débuts de la saison en cours en septembre 2021 et des rumeurs continuent de circuler sur sa prétendue détérioration de sa santé physique et mentale, les fans de l’ancienne personnalité de la radio infâme ont été inquiets qu’elle ne revienne jamais à la bien-aimée chaise violette. Mais son fils, Kevin Hunter Jr., a surpris les fans avec une mise à jour sur sa mère via sa page de médias sociaux. Le fils de Williams, qu’elle appelle affectueusement publiquement Little Kev, a partagé un instantané de Williams lui rendant visite à Miami. Il a déménagé en Floride il y a quelques années pour y étudier.

Dans la vidéo boomerang, Williams sirote ce qui semble être un shake sain tout en dégustant une salade. Elle aurait séjourné dans un hôtel ou un complexe situé à Miami Downtown Brickell. Williams était vêtu d’un sweat à capuche crème décontracté et d’un short Daisy Duke. C’est la première mise à jour de son fils depuis sa pause dans le talk-show.

Williams a été repérée au moins deux fois au milieu de son congé médical. Des paparazzi l’ont surprise en train de quitter son immeuble à New York. À l’époque, elle était poussée dans un fauteuil roulant dans un SUV. Elle n’a fait aucune déclaration. Quelques semaines plus tard, Williams a été vue en train de quitter un centre médical en Floride et a déclaré aux paparazzis qu’elle « allait à merveille ». elle n’était pas en fauteuil roulant. Cette fois-là, Williams marchait avec l’aide d’un accompagnateur.

Son frère Tommy s’est exprimé en déclarant que les rumeurs selon lesquelles Williams souffrirait d’une rechute de drogue et d’alcool ne sont pas vraies. Il a également rejeté les spéculations selon lesquelles elle aurait commencé à montrer des signes précoces de démence. Tommy dit que Williams obtient le repos dont elle a besoin. Elle a parlé ouvertement de sa bataille de longue date contre la maladie des tombes et le lymphodème.

La publication Instagram de Little Kev intervient au milieu d’informations selon lesquelles il a lancé un ultimatum à sa célèbre mère. Le Daily Mail rapporte que le fils de 21 ans aurait dit à Williams qu’il ne serait pas dans sa vie « à moins qu’elle ne se répare », faisant apparemment allusion à une rechute potentielle. Williams a dit qu’il était auparavant accro à la cocaïne.

La saison 13 du talk-show se poursuit avec des hôtes invités. Fat Joe, Remy Ma, Sherri Shepherd, Leah Remini et Michael Rappaport sont quelques célébrités qui ont été les hôtes invités.