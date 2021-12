Wendy Williams dit aux Paps qu’elle fait un « fabuleux » en quittant un centre de bien-être

57 ans Wendy Williams, la personnalité de la télévision la plus gazeuse et la plus empathiquement en faillite, est MIA de The Wendy Williams Show depuis son retour pour la première de la treizième saison. Wendy a dû faire face à un cas révolutionnaire de COVID-19 et a cherché un traitement pour sa maladie de Graves. Il y a eu une rumeur la semaine dernière selon laquelle Wendy avait atteint une situation encore plus difficile et souffrait de symptômes de démence et ne pouvait plus marcher. Mais son frère l’a nié, et maintenant nous avons la preuve ! Ressemble à Sharon OsbourneLa poupée vaudou de Wendy n’a pas fonctionné aussi bien qu’elle l’avait espéré. Alors que Wendy n’a manifestement pas complètement récupéré, un paparazzi l’a attrapée alors qu’elle sortait d’un centre de bien-être et qu’elle marchait et parlait à la fois, et comme elle le dit, elle « fait des choses fabuleuses ».

Wendy a été vue à Miami, en Floride, et comme elle a été grillée par les paparazzi au sujet des rumeurs d’annulation de son émission, je pense qu’elle avait l’air plutôt bien, à part ses pieds nus. Quelque chose à propos d’être pieds nus dans la rue semble tellement déséquilibré – les gens crachent là-dessus, sœurette ! Je pense que sa perruque était plus jolie que certaines de celles qu’elle a portées à l’antenne, heureusement que même si elle la traverse, elle a accès à sa collection. via la page six :

…Williams est vu en train de quitter l’établissement pieds nus alors qu’elle s’accroche à son chauffeur. Alors qu’ils se dirigent vers son véhicule, elle ignore une question sur l’annulation de son émission, car The Wendy Williams Show est toujours en tournage, bien qu’avec une liste tournante d’hôtes invités. Le pap souhaite ensuite bonne chance à Williams, en disant: « Tout le monde espère que vous vous sentez mieux », ce à quoi elle a répondu: « Merci! » « Wendy se porte à merveille », a déclaré une Williams en robe Versace à la troisième personne alors qu’elle entrait dans son SUV en attente. Elle a ensuite promis aux fans « beaucoup plus de trucs Wendy » avant de mettre fin à la conversation. Les problèmes de santé persistants de Williams ont amené le maven des médias à prendre une pause prolongée de son talk-show éponyme.

Voici la vidéo de ça :

Dans d’autres nouvelles de Wendy, RadarOnline dit que TWWS ne fait pas mal dans les notes avec Wendy parti. Les cotes seraient en hausse. Ce doit être la rumeur dont parlaient les paparazzi dans la vidéo, car on dit dans la rue que les producteurs sont à la recherche d’un nouvel animateur à temps plein :

« Personne ne s’attendait à ce que les notes augmentent de 32 % sans Wendy. Les animateurs suppléants étaient juste censés garder les lumières de l’émission allumées jusqu’à ce que Wendy soit assez bien pour revenir. On supposait que sans Wendy, le public ne regarderait pas, mais cela n’a pas été le cas. En fait, quand Sherri Berger a pris le relais, elle a non seulement retenu tous les fans de Wendy, mais a également attiré un tout nouveau public. C’est pourquoi la recherche est passée de la recherche d’un remplaçant temporaire à un remplaçant à temps plein.

Imaginez que quelqu’un ait usurpé la chaise de Wendy ? Pas Sherri, s’il vous plaît. Et pas non plus Nick Canon soit, s’il vous plaît mon dieu, son spectacle se déroule tout seul. Prendre Michelle Visage et Léa Remini! Ils ont une excellente alchimie – ils sont comme Live ! Avec Kelly et Ryan mais pour les homos !

Photo : Wenn.com/Avalon