Wendy Williams donne une mise à jour pleine d’espoir sur la santé au milieu d’une interruption du spectacle

Wendy Williams « fait des progrès » sur sa santé alors qu’elle continue de faire une pause après avoir animé The Wendy Williams Show. L’animatrice de télévision s’est rendue sur le compte Instagram de son émission lundi pour informer les fans de sa santé alors qu’elle exprimait à quel point ils lui manquaient tandis que des hôtes invités comme Sherri Shepherd, Whitney Cummings et Michael Rappaport ont rempli.

« COMMENT VOUS FAITES ? VOUS ME MANQUEZ TOUS ! » Williams a commencé son message. « Comme tout le monde le sait, ma santé a été un sujet brûlant. Je fais des progrès mais c’est juste une de ces choses qui prend plus de temps que prévu. Je suis une femme d’un certain âge et j’en sais assez pour écouter mon médecins et je retournerai sur ma chaise violette dès que nous serons tous d’accord pour dire que je serai prêt. »

« Je tiens à remercier tout mon personnel et nos hôtes d’être intervenus alors que je ne peux pas être là », a poursuivi Williams. « Je tiens également à remercier Debmar-Mercury et nos stations d’avoir été si compréhensives et solidaires pendant que je travaillais sur le chemin du retour. Je tiens avant tout à remercier mes fans. J’ai entendu vos prières et vos commentaires et je ressens tout l’amour ! »

Elle a poursuivi directement à ses fans: « Vous êtes tout pour moi. J’adore passer mes matinées avec vous tous et je fais tout ce que je peux pour retourner au travail, mais pour le moment, Wendy doit se concentrer sur Wendy. J’adore vous d’avoir regardé. » Ces mêmes fans n’ont pas tardé à souhaiter bonne chance à Williams, une personne a commenté: « Dépêchez-vous mais guérissez d’abord, mon amour! » et un autre sonnant, « Prenez votre temps pour vous rétablir, reine !!! Beaucoup d’amour !!! » Une autre personne a noté : « Pas pareil sans toi Wendy ! Tu es une légende et cela devient de plus en plus évident à chaque fois que quelqu’un essaie de faire ton travail !

La première de la 13e saison du Wendy Williams Show a été reportée au 18 octobre après que Williams a été testé positif pour COVID-19 et a été accueillie par des invités alors que Williams se remet maintenant des complications de la maladie de Graves, une maladie auto-immune dont la personnalité de la télévision et de la radio a longtemps été ouvert au sujet de la souffrance. Parmi les hôtes invités figurent des stars telles que Bill Bellamy, Jerry Springer et Steve Wilkos.