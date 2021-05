Wendy Williams est de nouveau célibataire ⋆ .

56 ans Wendy Williams a rencontré un homme sur son talk-show lors d’un segment “Date Wendy” qui pour moi était un peu tragique, mais j’ai l’impression que c’est aussi la marque de Wendy. 55 ans Mike Esterman a remporté le mini-concours de rencontres et a fini par passer du temps avec Wendy par la suite. C’est plus que ce que nous pouvons dire à propos de certains des couples de The Bachelor, pour être honnête. Mais malheureusement pour Wendy, cela n’a pas duré et le couple aurait rompu à cause de leurs horaires différents. L’AMOUR. EST. MORT. Mais je pense que nous savons tous que c’est en fait parce que Mike en a eu assez de tous les péter de Wendy.

Wendy a finalement divorcé de son ex-mari infidèle, Kevin Hunter Sr., en avril 2019 après avoir été ensemble pendant plus de 20 ans. Le bébé secret de Kevin était le clou dans ce cercueil, et depuis lors, Wendy est sortie et sort avec des hommes comme Carrie Bradshaw avec un article à remettre. Mais malheureusement, les choses avec l’homme de l’immobilier Mike ne se sont pas déroulées, donc je suppose c’est au suivant.

Le Sun a rapporté que le couple s’était «séparé», et plus tard Mike a confirmé à Page Six qu’ils étaient terminés, mais a également déclaré qu’ils ne s’étaient jamais vraiment sortis de ces phases de départ et qu’ils étaient vraiment sortis. Veut-il dire le sexe? Parce que Wendy semblait dur pour ça.

«Elle mérite d’être avec quelqu’un qui pourrait avoir plus de temps», a déclaré Esterman à Page Six lundi… L’entrepreneur basé dans le Maryland a ajouté qu’ils n’étaient «jamais un article après 3 dates». «J’avais mis de côté toutes les tâches liées au travail pour apprendre à la connaître à un niveau personnel, sans angles ni ordres du jour cachés», a-t-il poursuivi. «Je ne peux que lui souhaiter le meilleur alors que nous continuons tous les deux la recherche à notre rythme et restons amis dans le processus… J’ai apprécié nos moments ensemble et je me suis senti bien de pouvoir la faire rire.

Mike vit dans le Maryland et, bien que Wendy lui rende visite, il semble que cela n’a tout simplement pas fonctionné.

Résultat choquant pour une émission de rencontres de cinq minutes dans le cadre d’un talk-show. Wendy Williams est peut-être de nouveau célibataire mais bon, au moins elle aura toujours la figure de cire de Madame Tussaud pour lui tenir compagnie:

Mon dieu, c’est une étrange récréation! … Peut-il péter?!

Pic: Instagram