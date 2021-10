Wendy Williams fait face à de «graves» complications de santé alors que l’émission fait appel aux hôtes en son absence

Wendy Williams serait confrontée à de « graves » problèmes de santé qui l’empêcheront de travailler pendant un certain temps. L’animatrice du talk-show sera de retour lundi, mais avec un animateur invité temporaire, ont annoncé mardi ses producteurs. On ne sait toujours pas quel est exactement l’état de Williams.

« Le Wendy Williams Show commencera à diffuser des originaux le lundi 18 octobre, avec une gamme passionnante d’hôtes invités et de panels qui seront annoncés sous peu », peut-on lire dans une déclaration sur la page Instagram de l’émission mardi. « Wendy continue d’être sous surveillance médicale et rencontre quotidiennement son équipe médicale. Elle fait des progrès, mais souffre de graves complications résultant directement de la maladie de Graves et de son état de thyroïde. Il a été déterminé qu’il fallait plus de temps. avant qu’elle ne puisse reprendre ses fonctions d’hébergeur en direct. Wendy est un membre précieux et fidèle de la famille Debmar-Mercury et ce depuis 12 ans. Nous voulons que sa santé soit sa priorité absolue. «

« Dès qu’elle sera prête, elle sera de retour dans son précieux fauteuil violet. Nous apprécions beaucoup le respect de la vie privée de Wendy, ainsi que tous les bons voeux de ses fans, de ses partenaires de la station et de ses annonceurs », a conclu le communiqué.

Williams a reçu un diagnostic de COVID-19 le mois dernier malgré la prise de l’un des vaccins, ce qui signifie qu’elle a eu un « cas révolutionnaire ». Cela a retardé la première de la saison 13 de The Wendy Williams Show à octobre, et la date a déjà été décalée deux fois.

Étant donné que Williams lutte déjà contre la maladie de Graves, elle est considérée comme à haut risque dans la pandémie de coronavirus car Graves est une maladie auto-immune. Elle a également une thyroïde hyperactive, qui est une composante courante de la maladie de Graves mais pas universelle.

Williams ne s’est pas absenté du travail depuis mai 2020, mais à l’époque, cela était également dû à des problèmes de santé. Elle a été l’une des personnalités publiques immunodéprimées les plus en vue à peser sur la pandémie, et de nombreux fans sont impatients de retrouver son point de vue. Williams elle-même n’a pas été active sur les réseaux sociaux, donc on ne sait pas exactement comment elle se sent.

Jusqu’à présent, il n’a pas été révélé qui prendra la place de Williams en tant qu’hôte temporaire, mais cela n’a pas empêché les fans de partager leurs suppositions ou leurs souhaits sur les réseaux sociaux. Le Wendy Williams Show Saison 18 premières le lundi 18 octobre. Vérifiez vos listes locales pour le trouver dans votre région.