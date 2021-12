Wendy Williams Hiatus du talk-show prolongé à nouveau

L’interruption de Wendy Williams de son talk-show de jour FOX a de nouveau été prolongée au milieu du congé autorisé du spécialiste des médias pour se concentrer sur sa santé. Page Six rapporte que Williams ne reviendra pas avant au moins février 2022. Des sources disent au média que la nouvelle date de retour n’est pas nécessairement gravée dans le marbre, ce qui conduit à plus de spéculations quant à savoir si elle retournera ou non dans sa chaise violette bien-aimée pour discuter sujets brûlants du tout. L’émission continuera d’avoir des hôtes invités notables à la place de Williams, qui est hors service depuis la première de la saison en cours. Les rappeurs Fat Joe et Remy Ma seront de retour la première semaine de janvier, suivis du comédien Michael Rappaport. Kym Whitley et Finesse Williams se joindront à la troisième semaine de janvier en tant qu’hôtes invités. Sherri Shepherd, qui a obtenu les meilleures notes en tant qu’hôte invité, sera de retour la dernière semaine de janvier.

Il a été supposé que les dirigeants du réseau se démènent pour trouver un remplaçant permanent pour remplir le créneau de Williams. La réception de Shepherd étant si bonne, la rumeur dit qu’elle sera récompensée pour son propre spectacle en conséquence. Auparavant, Nick Cannon aurait été censé remplacer Williams, mais ses notes n’ont pas été aussi attendues dans sa propre émission.

Il n’y a pas beaucoup de confirmation concernant l’état de santé de Williams, à part le fait qu’elle souffre d’un lymphodème et d’une maladie des tombes. Récemment, elle a été vue à New York en train d’être escortée hors de son complexe d’appartements et dans un SUV en fauteuil roulant. Les rumeurs selon lesquelles elle aurait des signes précoces de démence se sont répandues, son frère Tommy niant cela dans une interview avec The Sun.

« Nous n’avons eu aucune alerte de ce genre et je n’ai rien vu de tel ou j’ai eu des conversations avec elle qui me porteraient à le croire », avait-il déclaré à l’époque. « Nous montons régulièrement pour voir Wendy, même si nous sommes tous ici en Floride. J’essaie de me rattraper là-bas et mon père parle fréquemment avec Wendy. Donc non, nous n’avons aucune inquiétude concernant son état mental. Tout est physique. J’essaie de savoir si elle vient pour Thanksgiving. Je veux dire, elle est normale comme ça.

Williams a ensuite été vue quittant un centre de bien-être en Floride quelques jours plus tard, disant à Pap qu’elle « allait fabuleusement ». Un assistant l’a escortée à pied jusqu’à sa voiture. Williams ne s’est pas encore prononcée, à l’exception d’un article sur les réseaux sociaux expliquant qu’elle est ravie de revenir une fois qu’elle sera assez bien. Au début de son absence, il a été signalé qu’elle avait un « cas révolutionnaire de COVID ».