Wendy Williams pourrait finir par être remplacée par la star de « Masked Singer »

Wendy Williams a été confrontée à des problèmes médicaux en cours et a reporté le retour de The Wendy Williams Show à plusieurs reprises pour s’adapter à son rétablissement de COVID-19, et il y a des discussions sur le fait que le nouveau talk-show syndiqué de Nick Cannon, Nick Cannon, pourrait prendre son créneau horaire . “Les dirigeants ont parlé”, a déclaré une source à Page Six. « Ils surveillent de près [Williams’] rétablissement et en espérant le meilleur. Mais ils ont repoussé [her] montrer en avant-première plusieurs fois, donc ils pensent déjà à un plan de sauvegarde.”

“Ce ne serait pas très long pour Nick de prendre son créneau horaire… Debmar-Mercury [which produces both shows] s’efforce vraiment de faire du spectacle de Nick Cannon un énorme succès. Il a déjà une plate-forme majeure et une énorme base de fans, donc c’est une victoire facile”, a poursuivi la source. “Donc, si le spectacle de Wendy finit par être interdit, leur plan de sauvegarde est déjà défini.”

Cependant, en raison d’accords de syndication, le simple fait de déplacer Nick Cannon dans le spot de The Wendy Williams Show créerait des problèmes pour les stations. “Il est probable qu’ils concluraient un accord, mais c’est une décision de station à station”, a déclaré une source à Page Six. Les producteurs deviennent nerveux alors que Williams continue de repousser son retour, donc un remplaçant sera probablement trouvé.

La saison devait débuter le 20 septembre, mais Williams a annulé les apparitions promotionnelles de l’émission le 9 septembre, puis a reporté la première au 4 octobre après avoir été testée positive pour un cas révolutionnaire de COVID-19. Jeudi, la première de l’émission a de nouveau été reportée au 18 octobre.

Il est apparu que Williams pourrait être assez bien pour retourner au travail le 4 octobre parce que son équipe a commencé à promouvoir la première sur Instagram cette semaine. Mardi, son équipe a publié un teaser, assurant aux fans qu’il y aurait de nouveaux épisodes toute la semaine prochaine. “L’ATTENTE EST FINIE ! La saison 13 commence LUNDI. Vous ne voulez pas la manquer”, a taquiné son équipe. Puis mercredi, son équipe a publié un compte à rebours, notant qu’il ne restait que cinq jours avant la première. Cependant, jeudi, son équipe a annoncé que la première du 4 octobre ne serait pas.

“Wendy ne reviendra pas avec de nouvelles émissions le 4 octobre”, indique le nouveau communiqué. “Elle a des abeilles et continue d’être soignée par un médecin et n’est toujours pas prête à retourner au travail. Nous prévoyons de revenir avec de nouvelles émissions le 18 octobre.” Selon son équipe, le cas révolutionnaire de COVID n’est “plus un problème” car Williams a récemment été testé négatif. Cependant, elle est “toujours aux prises avec des problèmes médicaux en cours”, a conclu le communiqué.