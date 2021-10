Wendy Williams prend un congé au milieu de la maladie de Graves et de l’état de la thyroïde

Wendy Williams s’éloigne de son émission après avoir connu de « graves complications » résultant directement de la maladie de Graves et de son état de thyroïde.

« The Wendy Williams Show » a annoncé mardi que même si Wendy progressait … elle n’était pas prête à 100% à reprendre ses fonctions d’animatrice en raison de son trouble du système immunitaire. Wendy continue d’être sous surveillance médicale et rencontre quotidiennement son équipe médicale.

Cela étant dit … la série dit qu’il a été déterminé qu’il fallait plus de temps avant que Wendy puisse revenir.

Dans l’intervalle, le programme de jour populaire commencera à diffuser des émissions originales lundi … « avec une gamme passionnante d’hôtes invités et de panels qui sera annoncé sous peu ».

Une déclaration de l’émission a ajouté: « Wendy est un membre précieux et fidèle de la famille Debmar-Mercury et ce depuis 12 ans. Nous voulons que sa santé soit sa priorité absolue. Dès qu’elle sera prête, elle sera de retour dans sa précieuse chaise violette. »

Comme nous l’avons signalé précédemment … Wendy a été emmenée à l’hôpital pour une évaluation psychiatrique. On nous a dit qu’elle avait été volontairement admise dans un hôpital de New York le mois dernier. En plus de tout cela, Wendy avait également COVID mais, heureusement, elle était asymptomatique.

La 13e saison de Wendy devait débuter le 20 septembre, et même si la nouvelle saison débutera dans moins d’une semaine … il est clair que Wendy ne participera pas pour le moment.

